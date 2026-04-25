Forstern will beim FC Ruderting den Rückstand verkürzen Auswärts beim Tabellenführer von Franziska Kugler · Heute, 04:00 Uhr · 0 Leser

FC Forstern gegen 1. FC Nürnberg II – Foto: Christian Riedel

Der FC Forstern tritt beim Tabellenführer an. Trainer Jan Strehlow hofft auf einen disziplinierten Auftritt seiner Mannschaft.

Es ist das Topspiel in der Frauen-Bayernliga: An diesem Samstag ab 17 Uhr empfängt der Ligaprimus FC Ruderting (43 Punkte) seinen ärgsten Verfolger aus Forstern (33), der sich in der Hinserie noch 0:4 geschlagen geben musste. Wer derweil am Wochenende die Oberhand behält, sei aus Sicht von FCF-Trainer Jan Strehlow kaum vorauszusagen – zumal beide Teams zuletzt wichtige Zähler liegen gelassen haben. So erklärt der 37-Jährige mit einem Schmunzeln: „Wir können gewinnen, Ruderting kann gewinnen. Nur Unentschieden spielen, das haben wir noch gar nicht geschafft diese Saison.“

Vermutlich werde aber schon die Anfangsphase einen ersten Anhaltspunkt liefern. Zuletzt lag der FCR nach der Pause gleich zweimal zurück. Beim jüngsten 2:4 des FC Forstern gegen die Club-Reserve verspielte der FCF früh die Siegchancen. Doch vielleicht sorge der Topspielcharakter bei den Forsternerinnen ja für die Extraportion an Motivation, hofft Strehlow. Neben einem disziplinierten Auftritt in der Defensive wünscht sich der Übungsleiter, der im Vergleich zur Vorwoche einzig auf Julia Ruckdeschel verzichten muss, vor allem mit schnellen Vorstößen in der Offensive punkten zu können. Klare Möglichkeiten der äußerst treffsicheren Heimelf gelte es hingegen frühzeitig zu unterbinden.