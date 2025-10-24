Forstern verliert im Elfmeterschießen – Jetzt Vorbereitung auf Weinberg

Dabei war es der Heimelf laut dem Übungsleiter sogar gelungen, in Halbzeit eins eine neue „Benchmark“ zu setzen. Durch einen gemeinschaftlichen, absolut disziplinierten Auftritt sicherte man sich nicht nur in der Defensive gegenseitig ab, sondern gleichzeitig kam auch die Anlaufstrategie gut zum Tragen. Entsprechend sei die FCF-Auswahl chancentechnisch klar überlegen gewesen. Immerhin ließen die Kickerinnen bereits nach einer Viertelstunde zwei Hochkaräter liegen. Im Anschluss an einen Steckpass klärte FFC-Torfrau Sofia Anton einen Abschluss von Vanessa Meingaßner mit einer überragenden Parade gerade noch zur Ecke.

„Wir können auf jeden Fall mit erhobenem Haupt vom Platz gehen“, resümiert FCF-Trainer Jan Strehlow trotz des Ausscheidens im Achtelfinale des Verbandspokals. So lieferten sich die Forsternerinnen vor heimsicher Kulisse einen mehr als ansehnlichen Schlagabtausch mit dem Regionalligisten FFC Wacker München. Nach 90 torlosen Minuten musste sich der Tabellenzweite der Bayernliga allerdings mit 1:4 Toren im Elfmeterschießen geschlagen geben.

Und auch diese wurde am Ende richtig gefährlich: Der anschließende Schuss von Julia Ruckdeschel verfehlte den Pfosten knapp. Die Gäste konnten jedoch ebenfalls ihren Stärken im sehr offensiv ausgerichteten Spielaufbau präsentieren. Außer einem Freistoß, den Forstern-Keeperin Lily Koch an die Latte lenkte, gelangen den Münchnerinnen aber nur vereinzelte Schüsse aus der zweiten Reihe.

Mit zunehmender Dauer entwickelte sich das Spiel allerdings zu einem regelrechten „Ping-Pong-Match“, bei dem beide Seiten lange Bälle als Mittel zum Zweck ausmachten. Trotzdem konnten die Gastgeberinnen nach einem Alleingang von Veronika Auer, sowie einem Steckpass auf Yvonne Dengscherz – die Offensivakteurin wurde von ihrer Gegnerin derart blockiert, dass es aus Sicht von Strehlow sogar eine Rote Karte hätte geben können – die Spannung in der zweiten Hälfte des fortan ausgeglichenen Pokalderbys weiterhin hochhalten. Erst ab der 70. Minute sei seinem Team dann etwas die Kraft ausgegangen. So habe man durchaus Glück gehabt, dass ein Schuss der Regionalliga-Truppe in der Schlussphase lediglich am Außenpfosten landete.

Weniger glücklich sei derweil das darauffolgende Elfmeterschießen verlaufen: Während mit Lea Brinz, Dilara Agac, Janine Gibson und Andrea Joy Mosher gleich vier FFC-Spielerinnen die Nerven behielten, brachte Julia Obermeier als einzige Forsternerin das Leder im Kasten unter. Damit war das Ausscheiden besiegelt. Doch Strehlow weiß: „Im Elfmeterschießen kann man verlieren.“

Und zumindest lasse sich auf die gezeigte Leistung aufbauen: „Ich möchte, dass die Mädels immer so spielen“, erklärt der Coach deshalb in Bezug auf die Motivation und den Kampfgeist seiner Mannschaft. Attribute, die er am Samstag ab 16 Uhr im nächsten Ligaheimspiel gegen den SV 67 Weinberg 2 erneut sehen möchte. Dabei könne er den Gegner selbst – aktuell verweilt die Reserve mit neun Zählern knapp über dem Strich – taktisch nicht wirklich einschätzen. Aber: „Der Kader ist gut gefüllt“ – zumal dann auch Abwehr-Ass Johanna Kink wieder zur Verfügung steht.⇥Tipp: 4:0 für den FCF