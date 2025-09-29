Die Lufthoheit hatte die BSG auch hier durch Maximilian Gebhard (l.) gegen Daniel Wiskitenski (M.) von Aspis. Beobachtet wird die Szene von Till Zeiser (r.) – Foto: Weingartner

Forstern stoppt den Taufkirchener Siegeslauf- Neun Tore Spektakel in Eichenried „Entscheidend zu schlampig“ Verlinkte Inhalte Kreisklasse 4 FC Forstern Taufkirchen

Beim 1:1 Remis gegen Taufkirchen wäre für Forstern sogar mehr drin gewesen – SV Eichenried gewinnt Torfestival gegen TuS Oberding

FC Forstern – BSG Taufkirchen 1:1 (1:1) – Forstern hat verdient die Siegesserie der BSG gebrochen. Die Elf um Spielertrainer Leonidas Balderanos ging durch Bastian Keilhackers Schuss in den Winkel in Front (38.). Im direkten Gegenzug kam der favorisierte Gast durch einen abgefälschten Schuss von Christoph Marten zum etwas schmeichelhaften Ausgleich (40.). „In der ersten Halbzeit waren wir das klar bessere Team und jederzeit gefährlich. Die BSG hatte bis zum 1:1 gar keine Torchance. Insgesamt geht das Ergebnis schon in Ordnung, auch wenn für uns mehr drin gewesen wäre. Die Mannschaft hat es einfach überragend gemacht“, lobte Forsterns Co-Trainer Jens Hoffmann.

SC Kirchasch – SpVgg Altenerding 2 2:3 (0:2) – Die SpVgg feierte den ersten Saisonsieg und übergab die Rote Laterne an den spielfreien FC Hohenpolding. Lukas Rymas erzielte nach einer Ecke das 1:0 für die Gäste (9.). In der Folge war der KSC spielbestimmend, fing sich aber nach einem Konter das 0:2 durch Nessim Mahsas (36.). Nach einem Einwurf erzielte KSC-Spielertrainer Tobias Bartl per Nachschuss das 1:2 (77.), Kirubel Getnet nach einem Konter das 3:1 (90.). Fabian Aigners Anschlusstor kam zu spät (95.). „Altenerding hat sich die ersten Punkte absolut verdient, Respekt vor der Einstellung dieser jungen Mannschaft, auch wenn wir es aus sportlicher Sicht hätten gewinnen müssen“, so Bartl.

DJK Ottenhofen – FC Fraunberg 3:2 (1:0) – In der ersten Halbzeit hatte die DJK mehr Spielanteile, Fraunberg die größeren Chancen. Dennoch gelang Ottenhofen nach einer Passstafette durch Sven Jajcinovic die Führung (20.). Beim Ausgleich grätschte Sebastian Bargen einen Flankenball über die eigene Linie (63.). Peter Werndl erzielte nach einem langen Ball die erneute Führung für die DJK (80.), Maxi Lechner machte den Deckel drauf – 3:1 (90.). Der Anschlusstreffer von Florian Haider (90.) kam zu spät. Der wegen Zeitspiels bereits gelbvorbelastete DJK-Keeper Jonas Röhling fiel in der Nachspielzeit noch per Ampelkarte vom Platz. „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Fraunberg hat zu viele Großchancen vergeben“, so DJK-Coach Benjamin Settles. „Nach der Klatsche letzte Woche sind wir froh, egal ob verdient oder nicht.“

Aspis Taufkirchen – FC Herzogstadt 0:1 (0:0) – „Eine bittere Niederlage für uns. Es wäre viel mehr drin gewesen, aber wir waren in den entscheidenden Situationen zu schlampig“, so ein bedienter Aspis-Spielertrainer Julian Schaumaier. Vor allem in der ersten Halbzeit verpassten es die Hausherren, in Führung zu gehen. Yasin Cay erzielte das spielentscheidende 1:0 für die Gäste (76.). „Den Konter hätten wir mit etwas mehr Cleverness unterbinden können. Die Mannschaft muss wieder an die Leistungen der ersten Spiele anknüpfen und dafür im Training hart arbeiten“, fordert Schaumaier. Aspis-Verteidiger Bernhard Neumaier sah wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte (83.).

Türkgücü Erding – SpVgg Neuching 2:3 (2:1) – Die SpVgg drehte dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang den Spieß um. Damit haben beide Teams nun acht Zähler auf dem Konto. „Es war ein recht ausgeglichenes Spiel, Neuching war gegen Ende hin bissiger. Der Sieg für Neuching ist nicht unverdient, ein Unentschieden wäre aber gerechter gewesen“, so TG-Spielertrainer Ertugrul Nacar. Antonio Leone erzielte auf Vorlage von Kaan Cay das frühe 1:0 (7.). Benedikt Petz glich aus (19.). Auf Vorlage von Nacar traf Maxim Keileberg zum Erdinger 2:1. Til Koschewa machte das 2:2 (54.). Sven Wagner verwandelte wenig später den spielentscheidenden Strafstoß (58.).