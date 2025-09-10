Forstern muss unnötig zittern

Nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den Absteiger TSV Schwaben Augsburg sind die nächsten drei Punkte auf das Bayernliga-Konto des FC Forstern gewandert. Doch eigentlich hätte das Ergebnis aus Sicht von FCF-Trainer Jan Strehlow viel deutlicher ausfallen müssen, zumal sich seine Auswahl fast im Fünf-Minuten-Takt eine Großchance erarbeitet hatte.

Forstern – Schon in der Anfangsviertelstunde scheiterte Veronika Auer im Eins gegen Eins mit der gegnerischen Torfrau, und auch ihr zweiter Versuch – ein Heber – flog über den Kasten. Es folgten mehrere aussichtsreiche Standardsituationen, wobei Strehlow besonders eine Ecke kurz vor der Pause im Gedächtnis geblieben ist: Aus der Rücklage zimmerte Lena Greimel das Leder über den Querbalken. Aber trotz der klaren Überlegenheit – die Heimelf hatte nicht nur ein eindeutiges Chancenplus, sondern auch die bessere Zweikampf- sowie Ballbesitzquote aufzuweisen – wollte den Forsternerinnen in den ersten 45 Minuten kein Treffer gelingen, was laut Strehlow wohl an der eigenen Unkonzentriertheit lag. „Deshalb dürfen wir mit unserer technischen und taktischen Leistung nicht zufrieden sein“, sagte er. Vor allem, da sich diese Schwächen in der zweiten Hälfte ebenfalls bemerkbar machten.

Zwar konnte Yvonne Dengscherz gleich mit ihrer ersten Aktion nach der Einwechslung einen Elfmeter herausholen, den Strafstoß-Spezialistin Julia Obermeier zur Führung verwandelte (47.) – im Angriffsdrittel mangelte es allerdings weiterhin am unbedingten Willen. So setzte sich Finja Sluka wiederholt geschickt über die Außenbahn durch, in der Mitte fehlte es den Abnehmerinnen jedoch häufig an der nötigen Ruhe am Ball.

Gleichzeitig durfte sich auch die TSV-Keeperin noch einmal auszeichnen. Sie parierte einen Abschluss von Joker Sophie Daumoser aus etwa neun Metern stark. Darüber hinaus traf Johanna Kink im Anschluss an einen Eckball nur den Pfosten. „Im Grunde genommen hätte hier ein Klassenunterschied erkennbar sein müssen“, resümierte der FCF-Coach. Schließlich waren die Gäste aus Augsburg, die zumindest in Halbzeit eins noch versucht hatten, Fußball zu spielen, zu keiner einzigen gefährlichen Toraktion gekommen.