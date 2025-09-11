FC Forstern gegen TSV Schwaben Augsburg – Foto: Christian Riedel

Forstern mit nächstem Bayernliga-Sieg: "Dürfen nicht zufrieden sein" FC vergibt viele Chancen bei 1:0 gegen Augsburg Verlinkte Inhalte Frauen: Bayernliga FC Forstern Schw. Augsb.

Nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den Absteiger TSV Schwaben Augsburg sind die nächsten drei Punkte auf das Bayernliga-Konto des FC Forstern gewandert. Doch eigentlich hätte das Ergebnis aus Sicht von FCF-Trainer Jan Strehlow viel deutlicher ausfallen müssen, zumal sich seine Auswahl fast im Fünf-Minuten-Takt eine Großchance erarbeitet hatte.

Forstern – Schon in der Anfangsviertelstunde scheiterte Veronika Auer im Eins gegen Eins mit der gegnerischen Torfrau, und auch ihr zweiter Versuch – ein Heber – flog über den Kasten. Es folgten mehrere aussichtsreiche Standardsituationen, wobei Strehlow besonders eine Ecke kurz vor der Pause im Gedächtnis geblieben ist: Aus der Rücklage zimmerte Lena Greimel das Leder über den Querbalken. Aber trotz der klaren Überlegenheit – die Heimelf hatte nicht nur ein eindeutiges Chancenplus, sondern auch die bessere Zweikampf- sowie Ballbesitzquote aufzuweisen – wollte den Forsternerinnen in den ersten 45 Minuten kein Treffer gelingen, was laut Strehlow wohl an der eigenen Unkonzentriertheit lag.

FC Forstern bleibt unter den Erwartungen zurück „Deshalb dürfen wir mit unserer technischen und taktischen Leistung nicht zufrieden sein“, sagte er. Vor allem, da sich diese Schwächen in der zweiten Hälfte ebenfalls bemerkbar machten.