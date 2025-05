Forstern II holt überraschend einen Punkt beim FC Stern München: „Haben alles reingeschmissen“

„Wir wollten möglichst lange die Null halten“, bestätigt der Übungsleiter, dessen Team im Duell mit den körperlich sowie technisch leicht überlegenen Münchnerinnen „alles reingeschmissen“ habe. So spielte sich die Partie in Halbzeit eins fast ausschließlich zwischen den beiden Sechzehnern ab – zumindest bis zum 1:0 durch Laura Schuhbauer, das für alle Beteiligten überraschend gefallen sei. Denn: „Es lag kein Tor in der Luft“. Die schussstarke Forsternerin schaltete jedoch schnell und zimmerte das Leder über die zu weit vor dem Tor stehende Stern-Keeperin Saskia Seidel hinweg in die Maschen (37.)

Zudem verfehlte ihre Mannschaftskollegin Rosa Knauer den Kasten aus ähnlicher Position knapp. Noch vor der Pause landete der Ball allerdings auch erstmals im Tor der Gäste – die Freude der Heimelf nach dem vielversprechenden Steckpass währte angesichts des wenige Momente später erfolgten Abseitspfiffes aber nur kurz.