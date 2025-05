Forstern gewinnt Bayernliga-Top-Spiel und schielt auf die ersten Plätze

Besonders in der ersten Hälfte habe die Elf ordentlich abgeliefert, sagte FCF-Coach Sebastian Wiese: „Wir haben taktisch guten Fußball gezeigt. Da gab es nicht viel zu meckern.“ Und das, obwohl die Gastgeberinnen nach einem direkten Freistoß von Anna Madl in der 29. Minute sogar in Führung gegangen waren. Davon unbeeindruckt versenkte Julia Ruckdeschel im Anschluss an eine Ecke von Veronika Auer das Leder aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich (33.).

Im Vergleich zu den letzten Partien mangelte es den Gästen diesmal an klaren Torchancen: So verfehlte Julia Engstler bei ihren beiden Abschlüssen knapp das Ziel. Dem gegenüber stand lediglich eine einzige, gefährliche Ecke der gastgebenden Truppe aus Ruderting.

„Aber wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre, hätten wir uns nicht beschweren dürfen.“

Sebastian Wiese, Trainer des FC Forstern.

Doch in den zweiten 45 Minuten war Keeperin Lily Koch dann einmal richtig gefordert: Nach einem Konter packte die 21-Jährige eine Glanzparade aus und hielt ihr Team dadurch im Spiel. Aus Sicht von Wiese musste vor allem das Offensivduo um Yvonne Dengscherz und Auer einiges einstecken. So brauchte es den Lucky Punch, um den siebten Sieg in Serie einzufahren. Mit einem Sololauf arbeitete sich Auer in der Nachspielzeit in den Sechzehner vor, ehe sie dort zu Fall gebracht wurde. Den Strafstoß verwandelte die nervenstarke Julia Obermeier souverän (90+3). „Aber wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre, hätten wir uns nicht beschweren dürfen“, weiß der Trainer, dessen Mannschaft das nötige Quäntchen Glück hatte.