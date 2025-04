Forstern deklassiert München

Am Ende war es eindeutig: Gegen den in der Vergangenheit ebenbürtigen Ligakonkurrenten FC Stern München gelingt dem FC Forstern – trotz schwieriger Platzverhältnisse – ein 6:0-Kantersieg. Damit springt die heimstarke FCF-Auswahl vorerst auf den dritten Tabellenplatz in der Frauen-Bayernliga.

„Wir haben dort angefangen, wo wir gegen Amicitia aufgehört haben“, freut sich FCF-Coach Sebastian Wiese. Insbesondere, da sich die Partie in Halbzeit eins fast ausschließlich in der Hälfte der Münchnerinnen abgespielt habe. So sei Veronika Auer schon in der Anfangsphase zweimal allein auf den gegnerischen Kasten zugelaufen. Und auch die Führung ließ nicht lange auf sich warten: Im Anschluss an einen Freistoß reagierte Finja Sluka blitzschnell und drückte einen Abpraller der Torfrau über die Linie (13.).