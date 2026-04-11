Forster Coach des neu gegründeten Frauenteams des SV Altenstadt/WN

SVA-Spartenleiter Manfred Arnold (rechts) und sein Stellvertreter Alex Lindner (links) freuen sich über die Verpflichtung von Tobias Forster als Coach der neugegründeten SVA-Damenelf. – Foto: SV Altenstadt/WN

Mitte März verkündete der SV Altenstadt/WN die positive Nachricht, dass die Bemühungen, eine Damenmannschaft zu gründen, von Erfolg getragen wurden. Bereits ab der kommenden Saison 2026/27 soll dieses Team am Spielbetrieb teilnehmen. Wie Fußballabteilungsleiter Manfred Arnold damals erklärte, würde man am 9. April den Namen des Trainers der neuen Damenelf – er habe bereits Erfahrung in der Bezirks- und Bezirksoberliga Erfahrungen gesammelt – offiziell bekannt geben. Nun lüften die Blau-Weißen das Geheimnis: Tobias Forster (44) aus Schnaittenbach wird ab der neuen Saison auf der Kommandobrücke der SVA-Damenelf stehen. Das geht aus einer Pressemeldung des Klubs vom Donnerstagabend hervor.

Forster machte sich im ostbayerischen Raum über die Jahre einen Namen, war lange erfolgreich in den sportlichen Führungsriegen des TSV Kareth-Lappersdorf und des VfB Straubing tätig. Seine letzten Stationen waren die Herrenmannschaften des SC Kirchenthumbach und des TSV Pressath. SVA-Fußballboss Manfred Arnold: "Tobias bringt sehr viel Erfahrung im Frauenfußball mit und wird unserer neuen Mannschaft viel technisches Wissen und praktische Fähigkeiten vermitteln. Wir freuen uns sehr in für unser neues Projekt Frauenfußball an Bord zu haben. Die Vorstellung der Namen unserer neuen Mannschaft geben wir am Saisonende der Herren bekannt."



Tobias Forster freut sich sehr auf seine neue Aufgabe als Trainer der neu gegründeten SVA-Damenelf: "Besonders reizt mich die Herausforderung, mit einer komplett neuen Mannschaft - ich kehre damit wieder zurück zu den Frauen - zu arbeiten und gemeinsam etwas aufzubauen. Im Vordergrund stehen für mich Teamgeist, Entwicklung und eine klare sportliche Ausrichtung. Mein erster Eindruck vor Ort war durchweg positiv – die Menschen denken hier bodenständig, engagiert und mit echter Leidenschaft für den Fußball. Genau diese Mentalität passt zu meiner Vorstellung von erfolgreicher Arbeit. Die Vision des Vereins und die Möglichkeit, langfristig etwas zu bewegen, haben mich überzeugt und motivieren mich sehr für die kommende Aufgabe", so Forster in einem Gespräch mit FuPa.