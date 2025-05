– Foto: Emilio Röck

Forst unter Druck, Gaglow im Pflichtmodus – Brieske will distanzieren Landesklasse Süd: Die Übersicht über die Partien des 24. Spieltags

Der 24. Spieltag der Landesklasse Süd verspricht Brisanz im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt. Die Spitzenklubs FSV Glückauf Brieske/Senftenberg, Groß Gaglow, Forst und Saspow stehen unter Zugzwang, während im Tabellenkeller direkte Duelle für zusätzliche Spannung sorgen.

Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel: Lübben II rangiert mit 21 Punkten auf Platz 13, direkt vor dem punktgleichen Ortrand und einen Zähler hinter Bad Liebenwerda. Die Hausherren verloren am letzten Spieltag mit 1:4 bei der SG Burg, konnten nur zwischenzeitlich durch Justin Schmidt verkürzen. Das Hinspiel entschieden sie jedoch deutlich für sich: Beim 5:1-Auswärtssieg dominierten sie vor allem in der ersten Halbzeit, als sie binnen fünf Minuten drei Tore erzielten. Bad Liebenwerda reist nach zwei Niederlagen an: Erst das 1:3 gegen Saspow, dann das 0:5 gegen Forst. In diesem Kellerduell geht es um mehr als nur drei Punkte. ---

Morgen, 14:00 Uhr SC Spremberg 1896 SC Spremberg VfB Herzberg 68 VfB Herzberg 14:00 PUSH

Der SC Spremberg 1896 befindet sich mit 20 Punkten weiterhin tief im Tabellenkeller, konnte zuletzt aber ein Achtungserfolg verbuchen: Beim Derby gegen den Spremberger SV erkämpfte sich das Team ein 1:1, Franklin Zarse sicherte mit seinem Treffer zumindest einen Punkt. Nun empfangen sie den VfB Herzberg 68, der zuletzt in bestechender Form war. Beim 4:1-Heimsieg gegen Germania Peickwitz trafen gleich vier Spieler – Schwonke, Vit, König und Kannegießer. Auch im Hinspiel behielt Herzberg knapp die Oberhand: Rocco Schwonke verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 1:0-Sieg. Für Herzberg bietet sich die Chance, Rang sechs zu festigen, Spremberg braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. ---

Brieske/Senftenberg führt die Tabelle an und will mit einem weiteren Sieg den Druck von den Verfolgern fernhalten. Zuletzt siegten sie mit 2:0 gegen Kolkwitz: Früh trafen Philipp Ricco Barnack und Stephan Heine. Gegen Friedersdorf haben sie zudem gute Erinnerungen: Das Hinspiel gewann Brieske klar mit 4:0, Stephan Heine traf damals doppelt. Friedersdorf kommt jedoch mit Selbstvertrauen, gewann zuletzt 5:1 gegen Ortrand – Fadhel Anwar Alhazbh traf doppelt, Ben Janitz ebenfalls zweimal. Dennoch geht Brieske als klarer Favorit in die Partie. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Groß Gaglow Groß Gaglow SV Großräschen Großräschen 15:00 PUSH

Groß Gaglow, derzeit Tabellenzweiter, möchte im Aufstiegskampf keinen Boden verlieren. Beim 1:1 in Forst verpasste die Mannschaft jedoch die Chance, den Rückstand auf Brieske zu verkürzen. Immerhin hielt Niklas Keller sein Team mit seinem Treffer im Rennen. Großräschen hingegen zeigte beim 1:1 gegen Schlieben viel Moral. Im Hinspiel hatte Gaglow keine Probleme und gewann mit 3:0 durch Treffer von Hauska, Mund und Stasch. Auch diesmal ist die Favoritenrolle klar verteilt. ---

Morgen, 15:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz SV Lausitz Forst SV Forst 15:00 PUSH

Der SV Lausitz Forst reist mit viel Rückenwind zum Tabellenletzten Kolkwitz. Beim jüngsten 5:0-Sieg in Bad Liebenwerda trafen fünf verschiedene Torschützen – darunter auch Marvin Hartl, der zuvor gegen Gaglow noch einen Elfmeter vergeben hatte. Das Team hat sich mit diesem Erfolg auf Rang drei vorgeschoben. Kolkwitz dagegen konnte gegen Brieske nur in den ersten Minuten mithalten – nach dem 0:2 war die Partie schnell entschieden. Im Hinspiel setzte sich Forst mit 2:0 durch. Alles spricht für einen weiteren Forster Erfolg, doch Kolkwitz wird sich im Abstiegskampf nicht kampflos ergeben. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Motor Saspow Motor Saspow SV Eintracht Ortrand SV Ortrand 15:00 PUSH

Motor Saspow bleibt mit 45 Punkten in direkter Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Gegen Bad Liebenwerda zeigte die Mannschaft eine konzentrierte Leistung und drehte einen Rückstand in einen 3:1-Erfolg. Das Hinspiel gegen Ortrand endete torlos – ein eher ungewohntes Bild für Saspow, das mit 60 Saisontreffern zu den treffsichersten Teams gehört. Ortrand hingegen kassierte am letzten Spieltag eine herbe 1:5-Niederlage in Friedersdorf. Angesichts der Form beider Teams geht Saspow als klarer Favorit ins Spiel. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSV 1878 Schlieben Schlieben Spremberger SV 1862 Spremberg 15:00 PUSH

Der TSV 1878 Schlieben will mit einem Heimsieg den Anschluss an das Spitzentrio wahren. Gegen Großräschen reichte es zuletzt nur zu einem 1:1 – Tuan Ngoc Pham sorgte kurz nach der Pause für den Ausgleich. Im Hinspiel gegen den Spremberger SV siegte man knapp mit 1:0 – ein Eigentor von Devyn Ziesche brachte die Entscheidung. Spremberg holte zuletzt beim Derby gegen den SC Spremberg ein 1:1 und steht mit 24 Punkten im unteren Tabellenmittelfeld. Die Gäste werden um jeden Punkt kämpfen müssen. ---

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr SV Germania Peickwitz Peickwitz SG Burg SG Burg 15:00 PUSH