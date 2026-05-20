Forst-Trainer Serkan Kahraman vor dem entscheidenden Spiel von Jules Iliki-Lubilanji · Gestern, 19:50 Uhr · 0 Leser

Es ist das Spitzenspiel der Kreisliga C1 Aachen. Der Rangdritte des VfR Forst empfängt den nur um einen Punkt besser gestellten FV Haaren II. Es ist nicht das einzige Top-Spiel an Pfingsten, denn auch Westwacht Aachen II (2.) hat mit dem JSC Blau-Weiß Aachen (4.) einen direkten Verfolger zu Gast. Ein vorentscheidender Spieltag steht am Montag an!

„Die Saison war für uns alles andere als einfach. Wir sind mit dem klaren Ziel Aufstieg gestartet, aber direkt am Anfang hatten wir große Probleme – Spieler standen nicht zur Verfügung, Sperren haben uns zurückgeworfen, wir mussten viel improvisieren. Trotzdem hat die Mannschaft nie aufgegeben. Die Jungs sind drangeblieben, haben gearbeitet und immer weitergemacht. Klar gab es auch Dinge, die mich gestört haben – vor allem die Disziplin in der Hinrunde und Niederlagen, die wir so nicht verlieren dürfen. Aber genau daraus haben wir gelernt und sind stärker geworden.

In der Rückrunde haben wir dann gezeigt, wer wir wirklich sind. Keine Niederlage, nur ein Unentschieden – das kommt nicht von ungefähr. Die Jungs haben an sich geglaubt, jede Einheit ernst genommen und als Team funktioniert. Mit den Neuzugängen Dennis Höland, Kevin Bosseler, Rayan El Am und Darko Gavric kam nochmal Stabilität rein.