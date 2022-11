Geht Forst II auch in Rheinhausen mit einem Sieg vom Platz? – Foto: Stefan Diehl

Forst II grüßt von der Tabellenspitze Rheinhausen II fordert den neuen Tabellenführer Forst II +++ Erneut Spitzenspiel mit Langenbrückener Beteiligung, diesmal gegen punktgleiche Huttenheimer +++ Derbys Graben-Neudorf II vs. Hambrücken II und Kronau II vs. Mingolsheim II

Am vergangenen 11. Spieltag der Kreisklasse B Hardt kam es erstmals seit Spieltag 3 zu einem Wechsel an der Tabellenspitze. Dabei profitierte der neue Spitzenreiter Forst II von in einem gutklassigen B-Klassen-Topduell Unentschieden zwischen dem bisherigen Tabellenführer Langenbrücken und dem bisherigen Zweiten Hambrücken II. Richtig spannend geht es inzwischen in den oberen Tabellengefilden zu: Den Ersten Forst II trennen nur 2 Punkte vom Vierten Hambrücken II und sogar der Fünfte FV Wiesental II und der Sechste Rheinhausen II (4 bis 5 Punkte hinter der Spitze) können noch oben mit eingreifen. Vielleicht können dies die zuletzt fünfmal siegreichen Rheinhausener bereits am kommenden Wochenende unter Beweis stellen, wenn sie den neuen Tabellenführer Forst II erwarten. Ein weiteres Spitzenspiel steigt in Langenbrücken, wo der heimische Tabellenzweite auf den punktgleichen Tabellendritten Huttenheim treffen wird. Der Tabellenvierte Hambrücken II hat im Derby bei Graben-Neudorf II die vermeintlich leichteste Aufgabe. Zu einem Derby kommt es auch zwischen Kronau II und Mingolsheim II. Die weiteren Duelle des 12. Spieltages: FV Wiesental II vs. Karlsdorf II, Weiher II vs. Philippsburg und Stettfeld/Zeutern II vs. TSV Wiesental II.

Nach der klaren 1:6-Niederlage beim FC Karlsdorf II sitzt die SpG Stettfeld/Zeutern II mit erst 7 Punkten im unteren Tabellendrittel fest. SpG-Spielertrainer Christian Klink berichtet von der 8. Niederlage im 11. Saisonspiel: „Anders als in den anderen Spielen zuvor, sind wir recht geordnet gestartet und hatten auch zu Anfang eine Chance, die an den Pfosten ging. Die Standardstärke der Karlsdörfer war uns bekannt, dennoch haben wir das 1:0 durch einen Eckball zugelassen. Die Heimmannschaft war von da an besser im Spiel, wir konnten aber mit diesem Ergebnis in die Pause gehen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit sind wir gleich mal mit einem schönen Gegentor gestartet, sehr ernüchternd. Dann kam auch noch eine Verletzungsmisere hinzu und wir mussten wechseln. Fortan war die Ordnung nicht mehr da und die nötige Laufbereitschaft fehlte. Wir konnten zwar durch einen Kopfball von mir auf 2:1 verkürzen und hätten damit nochmals etwas Hoffnung schöpfen können, durch drei weitere Standardgegentore wurde diese Hoffnung aber zerrüttet. Glückwunsch an den FC Karlsdorf, der verdient gewonnen hat.“ Auf die auf Rang 11 positionierten Stettfeld/Zeuterner wartet nun eine wichtige Begegnung, wird doch der punktgleiche Tabellennachbar/-zwölfte TSV Wiesental II zu Gast sein. Der Gewinner dieser Begegnung könnte sich möglicherweise etwas vom Tabellenende absetzen. Natürlich ist auch Klink die Bedeutung dieser Begegnung nicht verborgen geblieben: „Jetzt kommt der TSV Wiesental II zu uns, der bisher noch keinen Auswärtspunkt holen konnte und das soll auch so bleiben. Wir müssen die Ordnung über 90 Minuten beibehalten und uns belohnen, alles andere kommt nicht in Frage!“ Nach zuvor drei Niederlagen in Folge ohne eigenen Torerfolg, konnte der TSV Wiesental II gegen den VfR Kronau II wieder mal einnetzen und auch mal wieder in die Punkte kommen. TSV-Co-Spielertrainer Efisio Staiger zum 2:2-Remis: „Nach drei Spielen ohne Torerfolg und Punkte, tut uns dieses Ergebnis gegen eine Mannschaft aus dem Mittelfeld gut. Dass wir nach zwei Rückständen wieder zurückkommen konnten, spricht für die Moral unserer Mannschaft. Trotzdem gab es noch viel Licht und Schatten in unserem Spiel, weshalb das Unentschieden im Endeffekt ein gerechtes Ergebnis ist.“ Seine 7 Punkte konnte der TSV allesamt zuhause holen. Auswärts sieht es dagegen bisher bitter aus: 5 Spiele, 5 Niederlagen, 1:22 Tore. Als einziges Team der Liga ist man in der Fremde noch punktlos. Die Begegnung beim punktgleichen Tabellennachbarn Stettfeld/Zeutern II ist zumindest für die jüngere Zukunft richtungsweisend. So ruft auch Staiger ein engagiertes Auftreten seiner Mannschaft aus: „Das Spiel bei Stettfeld/Zeutern ist eines der vielzitierten Sechs-Punkte-Spiele. Uns erwartet eine umkämpfte Partie, in der wir alles auf dem Platz lassen müssen, um die drei Punkte mit nach Hause nehmen zu können.“ Prognose: Die beiden Tabellennachbarn stellen sich einem 6-Punkte-Spiel. Eine erkämpfte Begegnung ist zu erwarten. Beim Blick auf die Heim- und Auswärtstabelle ist kein Favorit auszumachen. Zwar stellt der TSV mit noch ohne Punkt das aktuell schlechteste Auswärtsteam der Liga, dafür steht aber auch Stettfeld/Zeutern mit erst einem Heimpunkt auf dem vorletzten Platz des Heimklassements.

So., 06.11.2022, 12:30 Uhr FC Weiher FC Weiher II SV Philippsburg Philippsburg II 12:30 PUSH

Der FC Weiher II traf zuletzt auf zwei der vier Top4-Teams und musste dabei nicht unerwartet zwei Niederlagen einstecken. Am Sonntag verlor man beim FC Huttenheim mit 2:4, entscheidend war wohl vor allem die 1. Spielhälfte, als es hier schon 2:0 für die Gastgeber gestanden hatte. FCW-Spielertrainer Oliver Dissert bedauert, nicht doch noch einen Punkt eingefahren zu haben, zeigt sich aber vor allem über die Leistung seines Teams in Hälfte 2 zufrieden: „Wir haben gut ins Spiel gefunden und uns Torchancen erarbeitet, die wir leider nicht nutzen konnten. Auf der anderen Seite nutze der FC Huttenheim seine Chancen besser. Somit gingen wir mit einem 0:2 in die Halbzeitpause. Nach zehn Minuten mussten wir das 0:3 hinnehmen. Ab hier hat die Mannschaft wieder Moral gezeigt, sich nicht aufgegeben und sich mit einer starken Mannschaftsleistung das 3:2 erarbeitet. Leider hat es für ein 3:3 nicht gelangt. Es war schade, dieses Spiel so zu verlieren, aber ich bin stolz auf die Leistung meiner Mannschaft, die nach einem 0:3 das Spiel noch drehen wollte.“ Nun trifft man auf eine Mannschaft aus „der eigenen Preisklasse“, auf den Tabellennachbarn SV Philippsburg II, der einen Zähler weniger auf dem Konto hat. Dissert will gegen Philippsburg natürlich wieder punkten: „Philippsburg ist für mich auch schwer einzuschätzen, sie haben sich gegen die Großen in der Liga wacker geschlagen. Aber wenn wir mit der Einstellung und dem Siegeswillen vom vergangenen Sonntag ins Spiel gegen Philippsburg gehen, dann ist da auf jeden Fall etwas zu holen.“ Nach einem Zwischenhoch mit zwei Siegen in Folge, konnte der SV Philippsburg aus den folgenden drei Spielen nur einen Punkt hinzugewinnen. Am vergangenen Sonntag ging man auch beim 0:2 gegen den FV Wiesental II leer aus. SVP-Trainer Kai Zieger ärgert sich und berichtet, dass dabei für sein Team mehr drin gewesen wäre: „In den ersten 20 Minuten müssen – und ich betone – müssen wir schon 2:0 führen, doch es sollte einfach nicht sein. Dann schenkten wir mit einem Rückpass hinter die eigene Kette dem FV das 0:1 in der 22. Minute und machen den Gegner dadurch unnötig stark. Kurz vor der Halbzeit haben wir auch noch das 0:2 nach einem Freistoß gekriegt. In der zweiten Hälfte kamen wir fast gar nicht mehr richtig ins Spiel, da waren einfach zu viele Fehler im Aufbau. Dieses Spiel hätten wir nicht verlieren dürfen!“ Beim FC Weiher II besitzt Philippsburg II nun die Chance, diesen in der Tabelle mit einem Sieg zu überrunden. Zieger gibt als Parole aus: „Am Sonntag fahren wir zu unserem Tabellennachbarn nach Weiher. Dies wird auch nicht einfach, die Weiherer haben sich als Aufsteiger gut eingelebt in der B-Klasse. Wir brauchen jetzt am Wochenende diese drei Punkte, um den Abstand nach unten zu vergrößern oder beizubehalten.“ Prognose: Ein weiteres Tabellennachbarschaftsduell steigt in Weiher. Auch hier lässt sich kein Favorit ausmachen und ein Tipp fällt damit schwer. Der FC Weiher gilt nach 3 Siegen in 5 Heimspielen als heimstark, aber auch Philippsburg hat auswärts in 5 Spielen schon 5 Punkte geholt. Ein Unentschieden würde zumindest nicht überraschen.

So., 06.11.2022, 12:30 Uhr VfR Kronau VfR Kronau II TuS Mingolsheim Mingolsheim II 12:30 PUSH

Ob seiner bisher guten Auswärtsauftritte war der VfR Kronau II beim TSV Wiesental II favorisiert, kam dort aber nicht über ein 2:2 hinaus. VfR-Spielertrainer Jens Pleger berichtet vom Spiel und muss abschließend leider auch noch auf ein „Nachspiel“ eingehen: „Das Spiel gegen Wiesental hat eigentlich gut begonnen und wir konnten in Führung gehen. Danach haben wir jedoch leider den Gegner immer mehr ins Spiel kommen lassen, was dann im Ausgleichstreffer endete, was aus meiner Sicht allerdings ein klares Foulspiel an unserem Torhüter war. Wir haben gut reagiert und konnten noch vor der Pause wieder in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann wiederum Wiesental ins Spiel kommen lassen und waren nicht konsequent genug im Abwehrverhalten, wodurch folgerichtig der Ausgleich resultierte. Danach war es ein offener Schlagabtausch. Ärgerlich war, dass der Schiedsrichter das Spiel mitten in einer Angriffsaktion abpfiff. Leider kommen wir aktuell nicht an die bereits gezeigten Leistungen heran und so mussten wir uns mit dem Unentschieden begnügen. Nach dem Schlusspfiff kam es zu sehr unschönen und unnötigen Szenen, bei welchen sich beide Teams nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Die eine Seite hat provoziert und die andere Seite ist darauf eingegangen. Die beiden hauptsächlich beteiligten Spieler wird sicherlich eine nicht unerhebliche Strafe erwarten. Ein weiterer Spieler, der vom Schiedsrichter notiert wurde, hat aus meiner Sicht keine strafbare Handlung ausgeführt.“ Es folgt nun das nächste Aufeinandertreffen mit einem „Kellerkind“. Der Tabellenletzte TuS Mingolsheim wird zum Derby die paar Meter über die Brücke zu den Kronauern reisen. Pleger blickt voraus: „Nun wartet das Derby auf uns. Die Mingolsheimer stehen mit dem Rücken an der Wand und das genau macht sie besonders gefährlich. Wir wollen endlich wieder an die guten Leistungen in dieser Saison anknüpfen und das Derby für uns entscheiden.“ Zum 5. Mal in Folge verlor der TuS Mingolsheim und zum 3. Mal hintereinander gab es 4 Gegentore. Beim 2:4 gegen den TSV Rheinhausen II hatte man diese vier sogar allesamt in Hälfte 1 hinnehmen müssen. TuS-Coach Kai Schrumpf blickt zurück: „Nach der Niederlage in Graben hatten wir uns für das Spiel gegen Rheinhausen einiges vorgenommen. Wir sind eigentlich auch sehr gut ins Spiel reingekommen und waren in meinen Augen ebenbürtig. Nach einem Eckball haben wir dann jedoch wieder einmal ein unnötiges Gegentor bekommen und lagen damit mit 0:1 im Rückstand. Dieses Tor hatte einen Bruch in unserem Spiel zur Folge und wir haben wieder einfachste Fehler gemacht. Nach dem 0:2, welches auch wieder aus einem individuellen Fehler hervorgegangen war, konnten wir direkt im Anschluss den 1:2-Anschlusstreffer erzielen. Wer nun dachte, dass die Mannschaft sich durch den Torerfolg wieder fängt, hatte weit gefehlt. Bis zur Halbzeit haben wir gar keine Linie mehr ins Spiel reinbekommen, dann auch noch vergessen, zu verteidigen und dadurch noch die Tore 3 und 4 gefangen. In der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Bild meiner Mannschaft. Endlich wurden die Vorgaben umgesetzt und auch das 2:4 erzielt. Es wurden sich einige Chancen rausgespielt, welche dann aber leider nicht mehr genutzt werden konnten. In der 80. Minute die Riesenchance, nochmals auf 3:4 zu verkürzen und das Spiel vielleicht komplett auf den Kopf zu stellen. Leider wurde auch diese Chance nicht genutzt. Unter dem Strich eine vermeidbare Niederlage!“ Für´s nächste Spiel in Kronau setzt Schrumpf insbesondere auf den Derbycharakter: „Nun geht es am kommenden Sonntag im Derby gegen Kronau weiter. Derbys haben natürlich immer ihre eigenen Gesetze und die Spiele in den letzten Jahren gegen Kronau waren immer Fünfzig-Fünzig-Spiele. Kronau ist für mich nach den letzten Ergebnissen sehr schwer einzusetzen. Wenn meine Mannschaft es endlich mal schafft, die Vorgaben über 90 Minuten umzusetzen, dann ist am Sonntag durchaus auch ein Punktgewinn möglich. Wir sollten uns definitiv an der zweiten Halbzeit gegen Rheinhausen aufbauen und versuchen, genauso gegen Kronau aufzutreten.“ Prognose: Derbytime in Kronau! FuPa will nicht nochmals den Spruch „Derbys haben ihre eigenen Gesetze“ strapazieren, aber trotz der 11 Punkte mehr von Kronau gegenüber Mingolsheim, scheint auch hier alles möglich.

So., 06.11.2022, 12:30 Uhr FV 1912 Wiesental FV Wiesental II FC Karlsdorf FC Karlsdorf II 12:30 PUSH

Der FV Wiesental II konnte seine letzten beiden Spiele gewinnen und hat auch dank der zwischenzeitlichen Punktverluste der Konkurrenz, damit wieder Aussichten, zu den Top4 aufzuschließen. FVW-Coach Marcus Sevenig zum 2:0-Erfolg beim SV Philippsburg II: „Gegen Philippsburg konnten wir leider nicht an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen. Wir haben uns teilweise das Leben selbst schwergemacht, da wir nicht so in die Zweikämpfe gekommen sind, wie wir uns dies vorgenommen hatten. Der SVP kam zu einigen guten Chancen, welche unser Torwart aber parieren konnte. Wir haben zwei unserer Möglichkeiten in der ersten Halbzeit genutzt und konnten das 2:0 entsprechend verwalten und ins Ziel bringen. Somit haben wir drei Punkte glanzlos aus Philippsburg entführt und sind vorne drangeblieben, mehr aber auch nicht.“ Mit dem FC Karlsdorf II kommt nun ein Team zu den Zwölfern, welches inzwischen so langsam aber sicher an sein wahres Leistungsvermögen heranzukommen scheint. Sevenig weiß um die Stärken des Gegners: „Am Sonntag gegen Karlsdorf werden wir uns wieder anders präsentieren. Vor der Runde habe ich Karlsdorf aufgrund der letztjährigen Ergebnisse als eine der Topmannschaften eingestuft. Die aktuelle Platzierung im Mittelfeld der Tabelle darf uns nicht blenden, ich erwarte eine Partie auf Augenhöhe, wo Mentalität und Einsatzbereitschaft entscheidend sein werden. Wir wollen natürlich die drei Punkte in Wiesental behalten. Am Sonntagnachmittag werden wir sehen, ob wir an den Top 4 dranbleiben können.“ Mit dem klaren 6:1 gegen die SpG Stettfeld/Zeutern II kam der FC Karlsdorf II zu seinem dritten ungefährdeten Sieg in Folge und führt damit nun das Tabellenmittelfeld an. FCK-Coach Tobias Weschenfelder zum Auftritt seiner Mannschaft, bei der er aber noch Steigerungspotential sieht: „Das Spiel gegen Stettfeld/Zeutern war im Großen und Ganzen okay. Am Anfang haben wir schlecht begonnen und die Gäste hatten eine Großchance zum Führungstreffer. Diese haben sie allerdings liegengelassen. Danach hatte meine Mannschaft das Spiel immer mehr im Griff. Folgerichtig fielen dann auch die Tore. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer kam eigentlich aus dem Nichts. Aber ein Aufbäumen des Gegners gab es komischerweise überhaupt nicht. Infolgedessen drehte meine Mannschaft noch etwas auf und legte noch ein paar Tore nach. 6:1 das Endergebnis, das ist okay, aber richtig zufrieden bin ich nicht gerade mit den ersten Minuten. Da geht noch einiges mehr!“ Nachdem die Karlsdörfer ihre letzten drei Siege gegen Teams aus den „unteren Fünf“ einfahren konnten, sind sie nun beim Tabellenfünften FV Wiesental II gefordert. Weschenfelder knüpft an seine vorstehenden Worte an und führt hierzu aus: „Ich hoffe einfach mal, dass meine Jungs sich das Ganze für den FV Wiesental aufgehoben haben. Defensiv stehen wir eigentlich wieder stabil, sodass man mal wieder auch gegen einen TOP5-Gegner Punkte erwarten kann. Und genau mit dieser Einstellung werden wir nach Wiesental fahren. Wir haben schon genug Geschenke verteilt in dieser Runde. Am Sonntag soll kein weiteres hinzukommen!“ Prognose: Eine interessante Begegnung. Zum einen der wieder oben anklopfende FV Wiesental II, zum anderen der mit drei Siegen im Rücken anreisende FC Karlsdorf. Schluck, an diesem Spieltag ist eine Begegnung schwerer zu tippen als die andere … Sprecht FuPa gerne den Mut ab, aber hier wagen wir nun wirklich keine Vorhersage.

Die SpG Graben-Neudorf II musste sich am Sonntag dem FC Forst II mit 0:5 geschlagen geben. Man war als krasser Außenseiter angereist, sodass es an sich sicherlich keinen Beinbruch darstellt, vom neuen Tabellenführer ohne Punkte heimzukehren. SpG-Spielertrainer Michael Feuerstein will es allein dabei aber nicht belassen, vielmehr ärgert er sich darüber, dass es sein Team dem Gegner doch viel zu leicht gemacht hat: „Forst hat das Spiel verdient gewonnen. Wir haben alles Gute vom letzten Spiel vermissen lassen und den FC Forst zum Tore schießen eingeladen. Somit ist der FC Forst Tabellenführer.“ Mit dem FV Hambrücken II wartet nun gleich das nächste Topteam auf die Graben-Neudorfer. Es wird sicherlich schwer, in diesem Derby, den aktuell 12. Tabellenplatz zu verbessern. Oft lässt es sich aus einer Außenseiterrolle heraus aber befreiter aufspielen. Darauf wird sicherlich auch Feuerstein setzen, der zum Lokalduell anmerkt: „Gegen Hambrücken sehe ich uns als klarer Außenseiter, gerade wenn man sieht, wie die letzten beiden Spiele ausgegangen sind. Wir müssten schon einen Sahnetag erwischen, um da etwas Zählbares zu erringen.“ FuPa war am Samstag Zeuge eines echten Topduelles zwischen den zu diesem Zeitpunkt die Tabelle anführenden FV Hambrücken II und TSV Langenbrücken. Zu Beginn hätte der Gast in Führung gehen können, dies war dann aber den Gastgebern vorbehalten. Anschließend hielt Langenbrückens Keeper sein Team im Spiel und der TSV konnte rund 10 Minuten vor dem Ende zum 1:1 ausgleichen. Danach spielten beide auf Sieg und L.A. war dabei bei einer Topchance diesem sogar noch näher. Ein unter dem Strich leistungsgerechtes 1:1-Unentscheiden, keine der beiden guten Mannschaften hätte eine Niederlage verdient gehabt. So sieht es auch FVH-Trainer Alex Selzer: „Es war ein gutes Spitzenspiel, in dem sich beide Mannschaften in der ersten Hälfte neutralisierten. Langenbrücken hatte zwei, drei gute Chancen, die unser Tormann aber gut parierte. Wir erzielten dann mit einem Traumtor das 1:0, was auch den Pausenstand bedeutete. In der zweiten Hälfte war es dann aus meiner Sicht ärgerlich, dass wir trotz Riesenchancen nicht das 2:0 gemacht haben. Ich denke, dass das Spiel mit dem 2:0 entschieden gewesen wäre. So kam Langenbrücken dann kurz vor Ende zum nicht unverdienten Ausgleich. In der Schlussminute hatten wir sogar Glück, nicht noch zu verlieren, als unser Tormann sensationell ein Schuss aus dem Winkel fischte. Im Großen und Ganzen geht das Unentschieden aber in Ordnung.“ Hambrücken II ist zwar auf Platz 4 zurückgefallen, ist aber weiterhin dick im Geschäft, der Rückstand auf Platz 1 beträgt nur zwei Zähler. Mit einem Sieg beim Tabellenzwölften SpG Graben-Neudorf II will man dranbleiben, so auch Selzer: „Am kommenden Wochenende müssen wir zum Derby nach Neudorf reisen. Vom Papier her sind wir der klare Favorit. Wir fahren nach Neudorf und wollen die drei Punkte mit nach Hambrücken nehmen!“ Prognose: Die wohl einzige Begegnung an diesem Spieltag, die nur einen Tipp in eine Richtung zulässt. Der FV Hambrücken II ist eindeutig favorisiert und wird dieses Spiel auch gewinnen.

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr TSV Langenbrücken Langenbrücke FC Huttenheim Huttenheim 14:30 PUSH

Das Topduell am vergangenen Samstag zwischen dem TSV Langenbrücken und dem FV Hambrücken II (1:1) hielt, was man sich von diesem erhofft hatte. FuPa war vor Ort und kann rundum bestätigen, was Langenbrückens Coach Jochen Schlegel in seiner Nachbetrachtung berichtet: „Aus meiner Sicht war es ein richtig gutes Spitzenspiel Erster gegen Zweiter. Ob dieses Spiel letztendlich einen Sieger verdient hätte …? Wir hätten einen solchen natürlich gerne angenommen. Bevor der FV Hambrücken in Führung ging, hätten wir eigentlich schon zwei Treffer in dessen Gehäuse unterbringen müssen. So kam es wie es kommen musste und der FVH II ging durch einen Distanzschuss mit 1:0 in Führung. Unser Torwart Niklas Olheide hielt uns dann in diesem spannenden und umkämpften Spiel mit mehreren Glanztaten im Spiel. In der 79. Spielminute traf Marius Ruppert zum verdienten Ausgleich. Ein ganz großes Kompliment an meine ´gesamte Mannschaft`, die dank körperlicher und spielerischer Präsenz eine überragende Leistung gezeigt hat.“ Langenbrücken hat damit zwar erstmals seit dem 3. Spieltag die Tabellenführung abgeben müssen, darf aber ob der gezeigten Leistung weiterhin positiv in die Zukunft blicken. Das muss man auch, wartet doch am Sonntag schon das nächste Spitzenspiel, wenn dann der punktgleiche Tabellendritte Huttenheim beim neuen Tabellenzweiten Langenbrücken zu Gast sein wird. Schlegel ist guten Mutes: „Am kommenden Sonntag kommt nun mit dem FC Huttenheim ein weiterer Verfolger, der sicherlich bestrebt ist, mit einem Sieg an uns vorbeiziehen zu wollen. Die gezeigte Leistung meiner Mannschaft in Hambrücken stimmt uns alle zuversichtlich, dass wir als Sieger vom Platz gehen werden.“ Nach dem erwartbaren 4:2-Erfolg über Aufsteiger FC Weiher II mischt der FC Huttenheim weiterhin ganz oben mit. Gegenüber der Vorwoche hat sich die Tabellensituation sogar verbessert, man konnte von 4 auf 3 vorrücken und den Rückstand auf die Tabellenspitze auf nur noch einen Zähler verkürzen. FVH-Sportvorstand Levent Özcelik spielte gegen Weiher selbst 90 Minuten durch und bewertet dieses Spiel wie folgt: „Gegen Weiher haben wir gut begonnen, waren gleich zu Beginn konzentriert auf dem Platz und konnten in der ersten Halbzeit durch zwei schön herausgespielte Treffer von Kerim Özcelik mit 2:0 in Führung gehen. Nach der Halbzeitpause konnten wir die Führung durch Luca D’Oria ausbauen, der zuvor mit einem sehenswerten Pass von Mert Özcelik bedient worden war. Danach ließen wir dem Gegner zu viel Platz, was zu zwei unnötigen Gegentreffern führte. Erneut Luca D’Oria setzte dann mit unserem vierten Treffer den Schlusspunkt bei dieser Partie.“ Nun steht für die Huttenheimer das Spitzenduell mit den punktgleichen Langenbrückern auf dem Programm. Gegen drei der aktuell zusammen mit dem FCH vier bestplatzierten Mannschaften hat Özceliks Team in dieser Runde bereits gespielt: Spitzenreiter Forst II und Hambrücken II konnte man bei den 5:3- bzw. 1:0-Siegen deren jeweils bisher einzige Saisonniederlagen zufügen, dafür verlor man beim FV Wiesental II vor zwei Wochen mit 2:5. Ganz klar, dass Huttenheim aus den Siegen gegen Forst und Hambrücken Mut schöpfen wird. Özcelik zum Spitzenspiel: „Am kommenden Sonntag steht nun das nächste Topspiel gegen Langenbrücken vor der Tür, auf das sich unsere junge Mannschaft schon freut. Wir können befreit aufspielen, wissen jedoch die Stärken des Gegners gut einzuschätzen. Hierbei sind wir froh, dass unsere zwei leicht verletzten Spieler wieder mit dabei sein können. Spannung ist auch in diesem Spiel vorprogrammiert.“ Prognose: Zwei punktgleiche Spitzenteams treffen sich zum Duell. Huttenheim konnte bereits Forst und Hambrücken ärgern und wird damit auch in Langenbrücken nicht ohne Aussicht auf einen Punkt oder sogar einen Sieg sein. Langenbrücken hat sich dafür gegen Hambrücken wieder stark verbessert gezeigt und wird auf dieser Leistung weiter aufbauen wollen. Auch wenn dies einfach klingt, tippt FuPa auf ein Unentschieden.

So., 06.11.2022, 12:30 Uhr TSV Rheinhausen Rheinhausen II FC Germania Forst FC Forst II 12:30 PUSH