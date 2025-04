Forst erwartet Büchig zum Spitzenspiel

Ein torloses Remis erspielte der FC Karlsdorf gegen Forst. „Unser Matchplan ging durch beherzte Defensivarbeit und dank unserem starken Schlussmann auf. Wir wollten lange die Null halten und auf unsere Chancen lauern. Mit zunehmender Spieldauer wurden wir mutiger und hatten zum Schluss sogar die Möglichkeiten, den Siegtreffer zu erzielen. Trotzdem ist der Punktgewinn in unserer Situation als Erfolg zu verbuchen und unterstreicht den Einsatz, den meine Spieler Woche für Woche im Training und im Spiel geben“, zeigte sich Maximilian Löchner zufrieden. Dann macht er gleich die Überleitung zur Partie in Hambrücken: „Ohne diesen wird es im kommenden auch nicht gehen. Das Spiel hat aufgrund der Tabelle eine ganz hohe Wichtigkeit für beide Mannschaften. Zudem haben wir aus dem Hinspiel noch was gutzumachen.“

Keine Punkte gab es für den FC Untergrombach bei Spitzenteam Neuthard. „Durch die Niederlage in Neuthard sind es nun acht Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz und die Chancen, Punkte zu holen, werden weniger. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, die absolut keinen Unterschied zwischen Letztem und Zweiten Platz erkennen ließ und wir unseren Matchplan voll umsetzten, kam es kurz nach Wiederbeginn, wie es so oft in dieser Saison der Fall ist. Nach unnötigem Ballverlust wird der Fehler sofort bestraft und wir liegen in Rückstand. Der zweite Treffer kurz danach hat uns dann alle Hoffnung auf zumindest einen Punkt genommen“, kommentierte Marco Junker das 0:2.

Junker ist trotz der schweren Tabellenlage aber auch für das nächste Spiel positiv. Kraft zieht er dafür auch aus dem Hinspiel: „Nun kommt mit dem TuS aus Mingolsheim das Team der Stunde, das auf einmal Aufstiegsrelegationsluft schnuppert, zu uns. Mit dem Sieg in der Hinrunde haben wir allerdings gezeigt, dass wir kein Gegner sind, den man im Vorbeigehen bezwingt. Das wollen wir nun auch auf eigenem Geläuf schaffen und werden alles dafür tun, die Punkte in Untergrombach zu behalten.“

Mit einem Zähler musste sich der TuS Mingolsheim gegen Hambrücken begnügen. „Wir haben uns gegen Hambrücken über die gesamte Spieldauer sehr schwergetan und haben nie so richtig zu unserem Spiel gefunden. Hambrücken hatte in der ersten Halbzeit durch unsaubere Aktionen von uns zwei oder drei Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Wir hatten selbst auch in der ersten Halbzeit die Chance, das 1:0 zu erzielen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns die ein oder andere Chance herausgespielt, aber oft zu spät den Anschluss gesucht. Weitestgehend war es aber ein sehr zäher Kick zwischen den Strafräumen und Hambrücken hat sich definitiv den Punktgewinn verdient“, so Kai Schrumpf.

Nun fordert Schrumpf eine Steigerung – zu Vorwoche, aber auch zum Hinspiel gegen Untergrombach: „Nun fahren wir am Sonntag nach Untergrombach. In der Hinrunde haben wir das Heimspiel mit 3:1 verloren und eines der schlechtesten Spiele der Saison abgeliefert. Dementsprechend haben wir noch was gut zu machen. Wir wollen weiterhin im Jahr 2025 ungeschlagen bleiben, wissen aber, dass wir ein anderes Auftreten benötigen als letzte Woche.“

PROGNOSE:

Mingolsheim ist der klare Favorit. Gelingt die Steigerung, setzt sich der TuS durch.