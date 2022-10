– Foto: Joachim Koschler

Fornsbachs Plan: Das Führungsduo unter Druck setzen Der Sportclub will das Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga B2 gegen Kaisersbach II gewinnen, um an Sulzbach und Fichtenberg dranzubleiben.

Es ist ein Verfolger- und zugleich ein Nachbarschaftsduell: Unser Spiel der Woche in der Fußball-Kreisliga B2 bestreiten Fornsbach und Kaisersbach II. Wer gewinnt, hat gute Karten, den Topteams auf die Pelle zu rücken oder sogar am einen oder anderen Kontrahenten im Aufstiegsrennen vorbeizuziehen. In die Karten spielt dem Sieger zudem, dass sich der Tabellendritte SGOS II und Spitzenreiter Sulzbach die Punkte gegenseitig klauen. Das Spiel in Kleinaspach beginnt am Sonntag um 12.45 Uhr, sonst gehts allerorten um 15 Uhr los.

Morgen, 15:00 Uhr SC Fornsbach SC Fornsbach SV Kaisersbach Kaisersbach II 15:00 PUSH

Fornsbach verlor zuletzt das Topspiel bei Tabellenführer Sulzbach mit 0:2. „Leider konnten wir unser Potenzial nicht auf den Platz bringen. Sulzbach war an diesem Tag einfach williger und bissiger“, lautet das Fazit der Trainer Marcel Klink und Patrick Voag. Der SCF rutschte mit der ersten Saisonniederlage nach zuvor vier Siegen auf den sechsten Platz ab, hat im Vergleich zum Führungsduo aus Sulzbach und Fichtenberg aber eine Partie in der Hinterhand und ist daher weiter in Schlagdistanz. Den Vierten aus Kaisersbach könnte Fornsbach mit einem Dreier auf alle Fälle überholen, doch Klink und Voag warnen: „Kaisersbach ist sehr gut drauf. Wir müssen eine geschlossene Leistung auf den Platz bringen.“ Klappt das, „dann sind wir guter Dinge“. Voag selbst kann mit einem Kniescheibenbruch auf absehbare Zeit nicht eingreifen, zudem ist bei Daniel Sanwald die Achillessehne gerissen. Nach dem 3:2-Erfolg des SVK II gegen den FC Viktoria Backnang war Anton Palic „im Großen und Ganzen zufrieden“. Der Trainer der Landesliga-Reserve lobte sowohl die kämpferische als auch die spielerische Leistung „gegen einen physisch und technisch starken Gegner“. In Fornsbach erwartet Palic nun „ein sehr schwieriges und umkämpftes Spiel“. Ausfallen werden bei den Gästen die erkrankten Alexander Appelt, Maik Schaal und Kay Wohlfahrt sowie der verletzte David Drössler. → Statistik 20 Duelle hat es zwischen beiden Teams seit dem 9. November 2003 gegeben. Die Bilanz spricht eindeutig für den Sportclub: Fornsbach gewann 14 Spiele, die Zweite aus Kaisersbach nur vier. → Redaktionstipp von Uwe Flegel: 3:1.

Die Gäste sind nach dem 2:1 im Verfolgerduell mit Unterrot Zweiter (15 Punkte). „Wir sind in einem richtigen Flow und wollen die Siegesserie ausbauen“, sagt Stefan Rauch. Der SKF-Sprecher erinnert ans letzte Spiel gegen Lippoldsweiler: „Wir haben einen schon geschlagenen Gegner wieder aufgebaut, mussten am Ende mit einem Punkt zufrieden sein.“ Das soll nicht erneut passieren, obwohl Tobias Wieszt, Nico Zartmann, Cemil Tahta und Bastian Kübler fehlen.

Morgen, 15:00 Uhr Spvgg Unterrot Unterrot SF Großerlach Großerlach 15:00 PUSH

Unterrot verlor das Verfolgerduell in Fichtenberg mit 1:2 und ist mit zwölf Punkten nur noch Fünfter. Um im Aufstiegsrennen nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten, fordert Ahmet Sahin von seiner Elf, gegen den punktlosen Letzten Großerlach wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Nico und Jona Brumm, Ogün Isik sowie Thomas Pokovba fehlen, aber „trotz unserer vielen verletzten Spieler wollen wir auf Schlagdistanz zu den oberen Mannschaften bleiben. “

Vier Siege, ein Remis: Die SGOS ist noch ungeschlagen und fordert als Dritter den Ligaprimus, der alle sechs Duelle gewonnen hat. Für die Hausherren geht es darum, den Rückstand auf den FVS zu verkürzen, während die Gäste mit einem Sieg einen Verfolger fürs Erste bereits abschütteln könnten. Bei der SGOS fehlen Fabian Schmelcher, Tobias Hinderer, Jonas Wieland, Jannik Kopp, Nihad Majeed und Matthias Kolleth. „Das ist ein Derby, das seinen besonderen Reiz hat“, sagt Tobias Witt. Sulzbachs Trainer weist darauf hin, dass beide Vereine eine Jugendspielgemeinschaft bilden, weshalb sich viele Kicker bestens kennen. „Ich erwarte ein enges Spiel“, so Witt, der auf Andreas Fillgraf, Melvin Krätz und Adrian Andersen verzichten muss.