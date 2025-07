Formupdate - Wie liefen die Testspiele der Oberligisten?

__________________________________________________________________________________________________

1. Göppinger SV

Bereits am morgigen Dienstag testet der Regionalliga-Absteiger gegen den TSV Weilheim, bevor es am Freitag zum Pokalspiel nach Köngen geht. Zuletzt gab es gegen Ligakonkurrent 1. CfR Pforzheim noch ein 0:2.

---

VfR Aalen

Mit einem 4:1-Sieg über den TSV Oberensingen beendete Aalen die Testspielphase und trifft nun am Samstag im WFV-Pokal auf den FC Esslingen.

---

SSV Reutlingen

Am Wochenende zog das Team gegen Wacker Inssbruck mit 0:3 den Kürzeren. Am morgigen Dienstag steht beim FC Holzhausen ein weiterer Test an, bevor es am Donnerstag zum Pokalspiel gegen den VfL Pfullingen II geht.

---

1. FC Normannia Gmünd

Die Blaskic-Elf schlug zuletzt Verbandsligist VfR Heilbronn mit 1:0, hat aber vor dem Pokalspiel am Samstag in Dorfmerkingen einen weiteren Test geplant. Am morgigen Dienstag geht es zum Bezirksligisten TSV Rudersberg.

---

FSV Hollenbach

Am Freitag gab es ein 6:1-Erfolg über den TSV Mudau. Bevor es am Samstag zum Pokalspiel nach Heimerdingen geht, gastiert Hollenbach am morgigen Dienstag noch beim Landesligisten Spvgg Satteldorf.

---

FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Am Samstag schlugen die Nullachter den MTV Stuttgart mit 9:2. Vor dem Pokalspiel am Samstag gegen Ilshofen trifft der FSV am Mittwoch in einem Testspiel auf den GSV Pleidelsheim.

---

FV Ravensburg

Der FV siegte zuletzt mit 4:2 gegen Regionalliga-Aufsteiger TSG Balingen. Nun wartet am Samstag die Pokal-Aufgabe beim TSV Riedlingen.

---

TSV Essingen

Nach dem 2:2 im Testspiel bei den Sportfreunden Dorfmerkingen erwartet der Oberligist am Donnerstag den TSV Oberensingen im Pokal.

---

TSG Backnang

Die Elf von Trainer Mario Marinic schlug am Samstag den SV Waldhof Mannheim II mit 5:2 und reist nun am Freitag im Pokalspiel zum FSV Waiblingen.

---

Türkspor Neckarsulm

Der Neuling unterlag dem FC-Astoria Walldorf mit 0:2 und testet morgen beim FSV Friedrichshaller SV ein weiteres Mal. Im Pokal geht es dann gegen Landesliga-Aufsteiger TSG Öhringen.

