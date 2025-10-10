Formsuche im direkten Duell: Harderberg empfängt BW Lohne

In der Frauen-Landesliga Weser-Ems treffen am Sonntag der SV Harderberg und BW Lohne aufeinander. Beide Teams haben bislang eine wechselhafte Saison hinter sich und wollen im direkten Duell zeigen, wohin der Weg in den kommenden Wochen führt.

Am Sonntag empfängt der SV Harderberg in der Frauen-Landesliga Weser-Ems BW Lohne – ein Spiel, das für beide Seiten richtungsweisenden Charakter hat. Nach einem durchwachsenen Saisonstart stehen die Teams auf den Plätzen sieben und neun und wollen in diesem Duell wichtige Punkte einfahren, um wieder Selbstvertrauen zu tanken.

Harderbergs Trainer Patric Hagedorn blickt mit Spannung auf die Partie: „Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel gegen einen Gegner, der sicherlich sehr ambitioniert auftreten wird. Wir sind einfach gespannt, wie das Spiel verlaufen wird, da man bei beiden Mannschaften gerade merkt, dass wir unseren Anforderungen nicht ganz gerecht werden.“ Beide Teams suchen derzeit ihre Form – und genau das macht das Aufeinandertreffen so brisant. „Ich glaube, beide werden um alles in der Welt versuchen, die Form zu finden beziehungsweise weiterzuführen. Dieses Spiel soll für beide Mannschaften auch ein Stück weit zeigen, wo es in dieser Saison hingeht“, so Hagedorn weiter.

Auch die Gäste aus Lohne reisen mit klarer Zielsetzung an. Trainer Carsten Mirbach zeigt sich optimistisch, dass sein Team auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Harderberg bestehen kann: „Gegen Harderberg spielen wir auf dem kleinsten Platz, den es eigentlich gibt – kunstrasenmäßig. Aber der liegt uns auch, weil wir technisch gut sind.“ Nach der jüngsten Niederlage gegen Concordia Emsbüren hat sein Team die Fehler analysiert und will nun Wiedergutmachung betreiben: „Wir haben das Spiel gegen Emsbüren gut aufgearbeitet und lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir gehen sehr optimistisch in das Spiel und wollen die drei Punkte mitnehmen.“