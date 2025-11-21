Formstarkes Lupo II reist zum Tabellenführer, Ehmen empfängt Vorsfelde

Für den 16. Spieltag stehen am Sonntag einige Brecher auf der Tagesordnung. Tabellenführer TSV Hillerse empfängt die Zweitvertretung von Lupo Martini II, zeitgleich treffen im Spiel TSV Ehmen gegen SSV Vorsfelde II Platz vier und Platz zwei aufeinander. In der unteren Tabellenregion kommt es auch zu direkten Duellen. Eine Vorschau auf den 16. Spieltag:

Das Hinspiel der beiden Teams war eine klare Angelegenheit, 5:1 konnte sich Isenbüttel am ersten Spieltag durchsetzen, auch durch Hilfe von Petrus Amin der mit drei Toren zum Sieg beisteuerte. Auch eine Woche vorher war Isenbüttel im Pokal gegen die Gäste erfolgreich, 9:8 konnte man sich im Elfmeterschießen durchsetzen. Nun heißt für den FC Brome Rache nehmen und den Favoriten aus Isenbüttel ärgern, nach dem 4:0 gegen Hehlingen könnte man den zweiten Sieg in Folge einfahren. Motivation sollte bei den Gästen vorhanden sein.

Tabellenführer gegen das aktuell formstärkste Team der Liga, was gibt es spannenderes. Während die Gastgeber im letzten Spiel gegen den TSV Ehmen eine herbe 1:6 Packung hinnehmen mussten, ist Lupo II seit sechs Spielen ohne Punktverlust, zwar waren die Ergebnisse oftmals knapp aber Sieg ist Sieg. Ob sie allerdings auch gegen den Tabellenführer bestehen können zeigt sich am Sonntag.

Sechs-Punkte-Spiel im Mittelfeld ist angesagt: Drei Punkte trennen Wahrenholz und Wilsche. Die Jungs vom VfL sollten eigentlich noch gute Erinnerungen vom Hinspiel in den Köpfen haben. Eine 7:1 Machtdemonstration gab es damals, bei der sich Marlon Hanse gleich vier mal in die Torschützenliste eintragen durfte. Nun stehen die Gäste vom VfR nach 16 Spieltagen knapp vor den Gastgebern und haben die Chance Revanche zu nehmen.

Nach dem man letzte Woche den ersten Punkt der Saison erkämpfen konnte, heißt es für die Gäste vom TV Jahn nachlegen. Man reist zu einem TSV welcher die letzten sechs Partien allesamt verloren hat. Beste Möglichkeit um am Sonntag weiter zu punkten, Hehlingen hat hier die riesige Chance sich aus dem Niederlagensumpf zu befreiern.

SV Reislingen/Neuhaus (11./16 P.) – SV Gifhorn (9./19 P.) Wieder nur drei Punkte Unterschied! Die Ausgangslage ist sehr ausgeglichen vor dem Spiel am Sonntag. SV Gifhorn liegt dem Gastgeber vom SV Reislingen/Neuhaus aber eigentlich, laut FuPa-Datenerfassung, ist man seit 16(!) direkten Duellen ungeschlagen. Der letzte Gifhorner Sieg war 2014. Ob sich diese Statistik bestätigt oder Gifhorn den Bann brechen kann, entscheidet sich am Sonntag.

HSV Hankensbüttel (5./23 P.) – FC Schwülper (14./12 P.) Der Tabellenfünfte aus Hankensbüttel empfängt den Aufsteiger FC Schwülper. Im ersten Spiel nach der Rückkehr in die Bezirksliga gab es für die Gäste ein 0:4 Willkommensgeschenk. Nun gilt es die Rechnung zu begleichen und den Gastgeber am dritten Sieg in Folge zu hindern.

VfB Fallersleben II (10./17 P.) – WSV Wendschott (15./11 P.) Die Zweitvertretung vom VfB Fallersleben musste in letzter Zeit ziemlich was einstecken: Gegen Wilsche, Gifhorn und Schwülper musste man späte Gegentreffer zum ausgleich oder zur Niederlage einstecken. Somit verpasste man es die bisherigen Sechs-Punkte-Spiele zu gewinnen, doch mit Wendschott steht der nächste direkte Konkurrent vor der Tür. In den fünf Pflichtspielen der beiden Teams konnte der VfB vier für sich entscheiden, beste Voraussetzung für einen kleinen Befreiungsschlag.