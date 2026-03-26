Formstarkes Duell im Eichsfeld - Wer setzt die Serie fort?

Beide haben sich nach der Winterpause sichtbar stabilisiert und gehen mit entsprechendem Selbstvertrauen in die Partie – auch wenn die Verantwortlichen den Blick bewusst nicht zu sehr auf die Tabelle richten wollen.
Vor allem die Gastgeber aus Dingelstädt haben in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt. Nach intensiver Winterarbeit und vielversprechenden Testspielen hat sich die Entwicklung nun auch in den Pflichtspielen bestätigt. Siege gegen starke Gegner wie Kölleda oder in Sömmerda unterstreichen die aktuelle Formkurve. Trainer Rico Baumann sprach zuletzt dennoch von einer Momentaufnahme und warnte davor, sich zu früh zurückzulehnen: Es seien noch zu viele Spiele zu gehen. Gleichzeitig ist aber klar, dass seine Mannschaft den Schwung unbedingt mitnehmen will – nicht zuletzt, um dem kommenden Gegner ein Bein zu stellen.
Mit Walschleben reist allerdings ein Team an, das in der Rückrunde bislang keinerlei Schwächen gezeigt hat. Die Mannschaft von Trainer Steffen Ehrich hat alle Spiele gewonnen und dabei auch ihre Entwicklung unter Beweis gestellt. Dass dabei nicht immer alles spielerisch perfekt läuft, nahm Ehrich zuletzt selbstkritisch auf – etwa beim Sieg gegen Großrudestedt, als insbesondere die zweite Halbzeit nicht den eigenen Ansprüchen genügte. Umso bemerkenswerter sei es jedoch, dass die Mannschaft inzwischen in der Lage ist, solche Spiele trotzdem erfolgreich und diszipliniert über die Zeit zu bringen.
Trotz der starken Ergebnisse und der engen Tabellensituation bleibt Ehrich seiner Linie treu. „Der Tabellenplatz spielt für uns eine absolut untergeordnete Rolle. Das ist kein Gerede, sondern unsere Philosophie.“ Auch wenn sich das Feld an der Spitze zuletzt wieder enger zusammengeschoben hat und viele Teams noch Chancen wittern dürfen, will man sich in Walschleben nicht von Rechenspielen leiten lassen. Vielmehr ist man stolz darauf, sich in dieser erweiterten Spitzengruppe etabliert zu haben.
Premiere auf ungewohntem Terrain
Eine besondere Note bekommt das Duell durch die Tatsache, dass Walschleben erstmals überhaupt in Dingelstädt zu Gast ist. Unbekannte Gegebenheiten, ein eingespielter Gegner auf heimischem Kunstrasen – das sind Faktoren, die durchaus eine Rolle spielen können. Ehrich begegnet dem jedoch pragmatisch: Eine spezielle Vorbereitung auf den Gegner wird es nicht geben, da sich seine Mannschaft aktuell in einer Saisonphase befindet, in der der Fokus klar auf dem eigenen Spiel liegt. Ziel sei es, dem Spiel den eigenen Stempel aufzudrücken, unabhängig davon, ob dies über dominanten Ballbesitz oder andere taktische Mittel geschieht. Gleichzeitig erwartet er von seinem Team, flexibel auf Spielverläufe reagieren zu können.
So deutet vieles auf ein Duell auf Augenhöhe hin. Dingelstädt bringt die aktuelle Euphorie und Heimstärke mit, Walschleben Selbstvertrauen und taktische Reife. Beide Mannschaften eint dabei der Ansatz, den eigenen Weg konsequent weiterzugehen – unabhängig von äußeren Einflüssen. Am Ende könnte es genau diese Mischung sein, die den Ausschlag gibt: Tagesform, Anpassungsfähigkeit und Effizienz in den entscheidenden Momenten. Klar ist jedenfalls schon jetzt: Wer dieses Spiel für sich entscheidet, setzt nicht nur ein Ausrufezeichen im Saisonendspurt, sondern untermauert auch seine starke Entwicklung der vergangenen Wochen.