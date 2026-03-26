Formstarkes Duell im Eichsfeld - Wer setzt die Serie fort? Wenn der SV 1911 Dingelstädt am kommenden Spieltag den SV Empor Walschleben empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die aktuell zu den formstärksten Teams der Landesklasse 2 zählen. von Christopher Plischka · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

"Dauerbrenner" Lukas Mitulla wartet in dieser Saison noch auf sein erstes Tor. Vielleicht platzt der Knoten ja im Duell beim SV Dingelstädt?! – Foto: Marcel Bube

Beide haben sich nach der Winterpause sichtbar stabilisiert und gehen mit entsprechendem Selbstvertrauen in die Partie – auch wenn die Verantwortlichen den Blick bewusst nicht zu sehr auf die Tabelle richten wollen.

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr SV 1911 Dingelstädt Dingelstädt SV Empor Walschleben Walschleben 14:00 PUSH

Vor allem die Gastgeber aus Dingelstädt haben in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt. Nach intensiver Winterarbeit und vielversprechenden Testspielen hat sich die Entwicklung nun auch in den Pflichtspielen bestätigt. Siege gegen starke Gegner wie Kölleda oder in Sömmerda unterstreichen die aktuelle Formkurve. Trainer Rico Baumann sprach zuletzt dennoch von einer Momentaufnahme und warnte davor, sich zu früh zurückzulehnen: Es seien noch zu viele Spiele zu gehen. Gleichzeitig ist aber klar, dass seine Mannschaft den Schwung unbedingt mitnehmen will – nicht zuletzt, um dem kommenden Gegner ein Bein zu stellen. Mit Walschleben reist allerdings ein Team an, das in der Rückrunde bislang keinerlei Schwächen gezeigt hat. Die Mannschaft von Trainer Steffen Ehrich hat alle Spiele gewonnen und dabei auch ihre Entwicklung unter Beweis gestellt. Dass dabei nicht immer alles spielerisch perfekt läuft, nahm Ehrich zuletzt selbstkritisch auf – etwa beim Sieg gegen Großrudestedt, als insbesondere die zweite Halbzeit nicht den eigenen Ansprüchen genügte. Umso bemerkenswerter sei es jedoch, dass die Mannschaft inzwischen in der Lage ist, solche Spiele trotzdem erfolgreich und diszipliniert über die Zeit zu bringen.