Formstarker VfL Pfullingen und VfB Bösingen wollen nachlegen

Der 13. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 3, verspricht reichlich Spannung im Rennen um die Spitzenplätze. Tabellenführer Empfingen will seine Serie fortsetzen, während Balingen II und Nehren in Lauerstellung bleiben. Im Tabellenkeller hoffen Freudenstadt, Croatia Reutlingen und Albstadt auf dringend benötigte Punkte, um den Kontakt zum rettenden Ufer nicht zu verlieren.



Der VfL Pfullingen empfängt den VfB Bösingen. Die Gastgeber wollen nach einem durchwachsenen Start wieder in die obere Tabellenhälfte vorrücken, während Bösingen als Fünfter mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten kann.



Die Spvgg Freudenstadt trifft auf den SC 04 Tuttlingen. Der Tabellenletzte steht mit nur zwei Punkten unter großem Druck, während Tuttlingen nach sechs Siegen aus zwölf Spielen den Blick weiter nach oben richtet.



Die SG Empfingen bekommt es mit dem BSV Schwenningen zu tun. Der ungeschlagene Tabellenführer möchte seine beeindruckende Serie ausbauen, während Schwenningen als Achter auf ein Überraschungsergebnis hofft.



Der SV Zimmern empfängt den TSV Harthausen/Scher. Beide Mannschaften trennen dreizehn Punkte, doch Zimmern will mit einem Heimsieg weiter oben mitmischen, während Harthausen dringend Zählbares im Abstiegskampf braucht.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr VfL Mühlheim VfL Mühlheim VfL Nagold VfL Nagold 15:00 PUSH



Der VfL Mühlheim trifft auf den VfL Nagold. Für die Gastgeber zählt im Tabellenkeller jeder Punkt, während Nagold mit einem Sieg in Schlagdistanz zur Spitzengruppe bleiben möchte.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut SV Nehren SV Nehren 15:00 PUSH



Der SV Croatia Reutlingen empfängt den SV Nehren. Reutlingen steht nach drei Siegen aus elf Spielen unter Zugzwang, während Nehren mit 25 Punkten um die Aufstiegsränge kämpft.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TuS Ergenzingen Ergenzingen FC 07 Albstadt FC Albstadt 15:00 PUSH



Der TuS Ergenzingen spielt gegen den FC 07 Albstadt. Beide Mannschaften bewegen sich in der unteren Tabellenhälfte und stehen im direkten Duell unter Druck, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten.

So., 26.10.2025, 16:30 Uhr TSG Balingen Balingen II SV Seedorf SV Seedorf 16:30 PUSH



Die TSG Balingen II trifft auf den SV Seedorf. Der Tabellenzweite will im Heimspiel den Rückstand auf Spitzenreiter Empfingen verkürzen, während Seedorf als Neunter um Stabilität bemüht ist.