Formstarker SGV Freiberg reist mit breiter Brust nach Fulda

Der SGV Freiberg reist am 25. Spieltag der Regionalliga Südwest zur SG Barockstadt Fulda Lehnerz. Trotz einer starken Serie in den letzten Wochen konnte Freiberg bislang auswärts in Fulda nicht gewinnen. Trainer Kushtrim Lushtaku hofft, diese Statistik am kommenden Samstag zu ändern.