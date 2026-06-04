Formstarker Gast zum Saisonabschluss: Schwefingen empfängt Bentheim

Die Ausgangslage verspricht ein Duell auf Augenhöhe. Beide Mannschaften haben vor dem letzten Spieltag jeweils 46 Punkte auf dem Konto. Während Bad Bentheim aufgrund des besseren Torverhältnisses Rang sieben belegt, folgen die Sportfreunde unmittelbar dahinter auf Platz acht. Für beide Teams geht es zwar nicht mehr um Auf- oder Abstieg, dennoch bietet die Partie genügend Anreize, um die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.

„Wir wollen natürlich versuchen, das Heimspiel dann am Ende nochmal zu gewinnen, um die 15 Saisonsiege voll zu machen“, erklärt Schwefingens Trainer Daniel Vehring vor dem Saisonfinale.

Für die Gastgeber steht dabei vor allem der Wunsch im Vordergrund, die Spielzeit vor heimischem Publikum erfolgreich zu beenden. Schwefingen könnte mit einem Sieg die Marke von 15 Saisonerfolgen erreichen und sich möglicherweise noch vor den Gästen platzieren.

Gleichzeitig weiß der Coach um die Qualität des Gegners. Bad Bentheim hat sich insbesondere in der Rückrunde stark präsentiert und zählt zu den formstärksten Mannschaften der Liga.

„Wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Bad Bentheim ist die Mannschaft der Rückrunde“, betont Vehring.

Die Zahlen der Gäste unterstreichen diese Einschätzung. Nach einer starken zweiten Saisonhälfte arbeitete sich der SV Bad Bentheim in der Tabelle kontinuierlich nach vorne und geht als Tabellensiebter in den letzten Spieltag. Mit 70 erzielten Treffern verfügen die Bentheimer zudem über eine der offensivstärkeren Mannschaften der Liga.

Für Schwefingen soll der Fokus dennoch auf dem eigenen Auftritt liegen. Nach einer Saison mit bislang 14 Siegen, vier Unentschieden und elf Niederlagen möchten die Gastgeber den Fans zum Abschluss noch einmal einen Heimsieg schenken.

Hinzu kommt ein emotionaler Rahmen, der dem Spiel zusätzliche Bedeutung verleiht. Im Zuge des letzten Heimauftritts werden auch einige Spieler verabschiedet.

„Trotzdem möchte man natürlich auch, wenn man noch ein paar Spieler zu verabschieden hat, das letzte Heimspiel für sich entscheiden“, sagt Vehring.

Wie vielerorts am Ende einer langen Saison sind die Gedanken bereits ein Stück weit bei der bevorstehenden Sommerpause. Doch zumindest für einen Abend soll der Fokus noch einmal vollständig auf dem Sportlichen liegen.

„Man ist jetzt schon ein bisschen Richtung Sommerfußball unterwegs, da hoffen wir, dass wir das Freitag ab 19 Uhr nochmal für 90 Minuten auf eine richtige Temperatur bringen können.“

So bietet der letzte Spieltag für beide Mannschaften die Gelegenheit, eine insgesamt solide Saison mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen. Während Schwefingen den Heimfans einen versöhnlichen Abschluss schenken möchte, reist Bad Bentheim mit dem Selbstverständnis einer der stärksten Rückrundenmannschaften der Liga an. Die Voraussetzungen für einen interessanten Saisonabschluss sind damit gegeben.