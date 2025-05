Formstarke Vichttaler fordern Wegberg-Beeck: Folgt Sieg Nummer sechs?

Mit breiter Brust und fünf Siegen in Serie geht der VfL Vichttal am Sonntag in das Duell mit dem FC Wegberg-Beeck. Die Gastgeber sind das formstärkste Team der Mittelrheinliga und haben sich durch ihren Lauf auf Rang zwölf mit 26 Punkten stabilisiert. Nach dem 3:2-Erfolg unter der Woche bei der U23 von Fortuna Köln soll nun der nächste Coup gegen ein Spitzenteam folgen.