Formstarke Spielanlage, schwache Bilanz: Münster vor Duell unter Druck

Spielstärke ohne Ertrag Die Mannschaft von Trainer Alexander Ende hat sich in dieser Saison den Ruf erarbeitet, strukturierten und mutigen Fußball zu spielen. Dennoch steht Münster mit lediglich fünf Saisonsiegen auf Rang 15. Acht Unentschieden verdeutlichen, dass die Preußen häufig konkurrenzfähig sind, entscheidende Momente jedoch zu selten auf ihre Seite ziehen. Auffällig ist vor allem die offensive Ineffizienz: Mit nur 27 Treffern zählt Münster zu den harmloseren Teams der Liga. Gleichzeitig geben nur wenige Mannschaften weniger Torschüsse ab. Um ein Tor zu erzielen, benötigt der SCP im Schnitt elf Abschlüsse – ein Wert, der den fehlenden Punch im Angriff unterstreicht.

Zweikampfstark und strukturiert Trotz der Ergebniskrise bleibt Münster ein unangenehmer Gegner. Mit einer Zweikampfquote von 51 Prozent gehören die Westfalen zu den stärksten Teams der Liga in direkten Duellen. Diese körperliche Präsenz bildet die Grundlage für ein stabiles Defensivverhalten und ermöglicht schnelle Umschaltmomente. Eine zentrale Rolle nimmt dabei Jorrit Hendrix ein. Der niederländische Kapitän organisiert das Spiel und leitet viele Konter ein. Nach seiner Knieverletzung könnte er rechtzeitig zurückkehren. In der Defensive hat sich zudem Paul Jaeckel – mit Braunschweiger Vergangenheit – zu einer festen Größe entwickelt und zuletzt sogar die Kapitänsbinde getragen.