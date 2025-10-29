 2025-10-28T14:00:10.282Z

Allgemeines
Der FC Aldekerk hat Heimspiel.
Der FC Aldekerk hat Heimspiel. – Foto: Stefan Klümpen

Formstarke Pfalzdorfer gastieren beim FC Aldekerk

Kreisliga A Kleve-Geldern: Alemannia Pfalzdorf II und der FC Aldekerk duellieren sich am Freitagabend - Pfalzdorf II reist formstark an.

Kreisliga A Kleve-Geldern: Alemannia Pfalzdorf II und der FC Aldekerk duellieren sich am Freitagabend - Pfalzdorf II reist formstark an. So läuft Spieltag 12!

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Fr., 31.10.2025, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
20:00live
Spieltext Aldekerk - Pfalzdorf II

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
15:30
Spieltext Nütterden - TSV WaWa

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
15:30live
Spieltext Materborn - SV Walbeck

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
SV Veert
SV VeertSV Veert
15:00
Spieltext SV WiDo - SV Veert

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:30
Spieltext 1. FC Kleve II - Uedemer SV

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:30live
Spieltext SGE B.-Hau II - SV Issum

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
15:30
Spieltext Sevelen - Wissel

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
15:30live
Spieltext Vernum - TSV Nieukerk

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SV Issum - 1. FC Kleve II
Sa., 08.11.25 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - SGE Bedburg-Hau II
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Walbeck
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Sevelen
So., 09.11.25 15:15 Uhr Uedemer SV - Viktoria Winnekendonk
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Nütterden - FC Aldekerk
So., 09.11.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Grün-Weiß Vernum
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Veert - Siegfried Materborn

14. Spieltag
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Veert
So., 16.11.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Issum
So., 16.11.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Uedemer SV
So., 16.11.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - BV Sturm Wissel
So., 16.11.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - TSV Nieukerk
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Alemannia Pfalzdorf II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Nütterden
So., 16.11.25 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - FC Aldekerk

_______________

