Formstarke Pfalzdorfer gastieren beim FC Aldekerk

Kreisliga A Kleve-Geldern: Alemannia Pfalzdorf II und der FC Aldekerk duellieren sich am Freitagabend - Pfalzdorf II reist formstark an. So läuft Spieltag 12!
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SV Issum - 1. FC Kleve II
Sa., 08.11.25 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - SGE Bedburg-Hau II
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Walbeck
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Sevelen
So., 09.11.25 15:15 Uhr Uedemer SV - Viktoria Winnekendonk
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Nütterden - FC Aldekerk
So., 09.11.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Grün-Weiß Vernum
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Veert - Siegfried Materborn
14. Spieltag
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Veert
So., 16.11.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Issum
So., 16.11.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Uedemer SV
So., 16.11.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - BV Sturm Wissel
So., 16.11.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - TSV Nieukerk
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Alemannia Pfalzdorf II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Nütterden
So., 16.11.25 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - FC Aldekerk
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
