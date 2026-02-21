Formstarke Nievenheimer sind heiß auf Stadtderby gegen den TSV Bayer

Nievenheim freut sich aufs Derby. – Foto: Christian Haas

Es geht am Sonntag (15.30 Uhr) daheim gegen den Stadtrivalen TSV Bayer Dormagen. „Für uns gibt es kein größeres Derby. Die Partien gegen den größten Rivalen aus Dormagen sind immer besonders, weshalb wir besonders heiß sind“, betont VdS-Coach Thomas Boldt.

Zusätzlicher Ansporn für Boldt und Nievenheim

In der Tabelle ist seine Mannschaft mit elf Punkten Rückstand auf den Stadtrivalen der klare Außenseiter, aber der VdS Nievenheim zeigt sich in 2026 besonders formstark. Nach dem deutlichen Sieg gegen Uedesheim konnte der VdS auch das zweite Rückrundenspiel gegen das Schlusslicht TSV Meerbusch II mit 5:1 gewinnen. Dadurch konnte der VdS erstmals seit dem elften Spieltag die Abstiegszone zu verlassen. Im Hinspiel trennten sich die beiden Dormagener Mannschaften mit 1:1. Die Vorherrschaft in Dormagen ist also offen. „Wir wollen auf jeden Fall den direkten Vergleich für uns entscheiden, das ist ein zusätzlicher Ansporn für uns. Im Abstiegskampf braucht es jeden Punkt, das ist in einem Derby nicht anders“, meint Boldt.

Der TSV Bayer Dormagen ist nach dem 1:1 in der Hinserie vor den formstarken Nievenheimern gewarnt, obwohl die Mannschaft des Trainerduos Ayhan Karadeniz und Marko Niestroj, in der Tabelle als Achter deutlich besser dasteht. Zuletzt kassierte der TSV gegen den Tabellenzweiten SG Benrath/Hassels eine deutliche 0:5-Niederlage. „Auch wenn wir noch elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang haben, brauchen auch wir noch Punkte. Dafür müssen wir wieder kompakter stehen. Wir freuen uns natürlich auf das Derby und wissen genau, wie heiß Nievenheim sein wird. Daher wird es ein offenes Spiel“, erklärt Karadeniz.

Niestroj mit Vergangenheit beim Konkurrenten

Für seinen Trainerkollegen Marko Niestroj ist das Derby in Nievenheim etwas ganz Besonderes. Sowohl als Spieler als auch als Trainer war er für beide Mannschaften aktiv. Seinen größten Erfolg feierte der aktuelle Bayer-Coach jedoch mit dem VdS Nievenheim. In der Saison 2013/14 gelang es dem Coach sogar, mit dem VdS Nievenheim in die Oberliga aufzusteigen. 2015 war jedoch Schluss, bis Marko Niestroj 2022 gemeinsam mit Ayhan Karadeniz den TSV Bayer Dormagen übernahm. „Die Vereine kennen sich untereinander gut. Sowohl die Verantwortlichen als auch einige der Spieler kennen sich. Das macht solche Spiele besonders“, so Karadeniz.

Der Coach erwartet auch Sascha Pelka auf der Anlage in Nievenheim. Der Innenverteidiger stand in der vergangenen Saison noch für Bayer auf dem Platz, trat zu dieser Spielzeit jedoch kürzer. Der mittlerweile 39-Jährige spielte bereits in der Oberliga unter Marko Niestroj, nur damals noch beim VdS Nievenheim.