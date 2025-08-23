Formstarke Kirchardter wollen mehr

Mit dieser Ausbeute dürften die wenigsten gerechnet haben. Vier Punkte nahm die SG Kirchardt aus ihren ersten beiden Partien in der Fremde mit. Mit Bezug zur großen Auswärtsschwäche der Vorsaison muss man das als große Überraschung beschreiben. Der Trainer geht es weniger euphorisiert, dafür realistisch an und sagt: "Diese vier Punkte bilden die Grundlage für die nächsten Wochen."

Denis Schwager hätte gerne sogar sechs Zähler auf der Habenseite verbucht, beim VfB St.Leon genügte vor Wochenfrist eine 2:0-Führung allerdings nicht. Nach zehn schlafmützigen Minuten, "so etwas darf uns einfach nicht passieren", lag seine Elf nach rund 70 Minuten plötzlich mit 2:3 im Hintertreffen. Es spricht jedoch für die Moral der SGler, sie gaben sich nicht geschlagen und erzielten dank eines verwandelten Foulelfmeters von Dimitrios Babanatsas in der Nachspielzeit den verdienten 3:3-Endstand.

Nun geht es also im Kettenwald um Zählbares und dafür kommt ein spannender Kontrahent. Nicht nur die beiden unterhaltsamen Duelle aus dem Vorjahr (3:6 und 2:1 aus SG-Sicht) machen Lust auf mehr, sondern auch die Tatsache, dass laut Schwager, "die zwei besten Nußlocher zu uns gewechselt sind." Gianluca Brewe sowie David Reitarow schnüren mittlerweile ihre Fußballstiefel für Kirchardt und haben sich erwartungsgemäß direkt in der Stamm-Elf wiedergefunden.