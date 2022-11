Formstarke Homberger vs. Überflieger

– Foto: Timo Babic

ALSFELD/HOMBERG - Richtig stark aufgelegt präsentierte sich die FSG Homberg/Ober-Ofleiden in den zurückliegenden Wochen in der Fußball-Kreisoberliga Gießen Süd. Der 2:1-Erfolg bei den Sportfreunden Burkhardsfelden war bereits der sechste FSG-Dreier binnen der letzten acht Pflichtspiele. Spannend zu sehen sein wird, ob die Ohm-Kicker ihre beachtliche Form auch am Sonntag gegen den noch ungeschlagenen und souveränen Primus SG Obbornhofen/Bellersheim werden bestätigen können. Spielbeginn auf dem Sportgelände in Homberg ist um 14.30 Uhr.