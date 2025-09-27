Formstarke Grefrather fordern den Spitzenreiter

Neun Zähler, alle geholt gegen Mannschaften von weit unten, weshalb auch von Pflichterfolgen gesprochen werden kann, hat aktuell der SC St. Tönis II auf der Habenseite. Trainer Florian Verhaag, neu von den B-Junioren des KFC Uerdingen gekommen, meint zur ersten Zwischenbilanz: „Wir haben zuletzt zwei Partien mit 1:3 verloren, in denen wir keineswegs die schlechtere Elf waren. Aber uns fehlt, bei einer neu formierten Truppe mit einem Durchschnittsalter von unter 22 Jahren aber nicht verwunderlich, noch die Erfahrung und Abgezocktheit. Aber wir haben den Weg mit den jungen Leuten gewollt beschritten. Der Lernprozess wird, wenn natürlich nicht auf Knopfdruck, irgend wann abgeschlossen sein.“ Sonntag geht es zum Neuling SC Union Nettetal II, bei dem Vorjahresgoalgetter Dustin Herrmann noch Ladehemmung hat. „Wir fahren da nicht hin, um alles Zählbare da zu lassen“, stellt der 36-jährige Verhaag klar.

