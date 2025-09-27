 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Der SSV Grefrath fordert den Spitzenreiter.
Der SSV Grefrath fordert den Spitzenreiter. – Foto: Jens Terhardt

Formstarke Grefrather fordern den Spitzenreiter

Derweil muss sich der CSV Marathon Krefeld trotz Verletzungssorgen gegen Meerbusch beweisen. Spannung verspricht auch das Derby Fischeln gegen Bockum.

Hohen Besuch hat am siebten Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3, der SSV Grefrath. Das Team von Trainer Alexander Thamm, das durch drei Erfolge aus den vergangenen vier Spielen nach dem schweren Auftaktprogramm sich in der Tabelle gut vorgeschoben hat, erwartet den Tabellenführer TuRa Brüggen. Dessen Offensive ist das Paradestück der Liga. Grefraths Trainer Thamm gibt sich locker und sagt: „Wir sind gut in Form, weil wir personell eine volle Kapelle haben und das den Konkurrenzkampf anheizt. So hatte ich unter der Woche alle 25 Mann beim Training. Wir freuen uns, den Spitzenreiter bei uns begrüßen zu dürfen.“

Morgen, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:15live

Heute, 17:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
17:00live

Bereits am Samstag ist der CSV Marathon Krefeld im Einsatz. In der Begegnung gegen den OSV Meerbusch, der an gleicher Stelle kürzlich im Kreispokal mit 6:3 gewann, ist er aber nur Außenseiter. Denn auch dieser Aufstiegskandidat verfügt über eine starke Abteilung Attacke. Außerdem plagen den CSV weiter große personelle Probleme.

St. Tönis II fehlt die Abgezocktheit

Morgen, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:30live

Neun Zähler, alle geholt gegen Mannschaften von weit unten, weshalb auch von Pflichterfolgen gesprochen werden kann, hat aktuell der SC St. Tönis II auf der Habenseite. Trainer Florian Verhaag, neu von den B-Junioren des KFC Uerdingen gekommen, meint zur ersten Zwischenbilanz: „Wir haben zuletzt zwei Partien mit 1:3 verloren, in denen wir keineswegs die schlechtere Elf waren. Aber uns fehlt, bei einer neu formierten Truppe mit einem Durchschnittsalter von unter 22 Jahren aber nicht verwunderlich, noch die Erfahrung und Abgezocktheit. Aber wir haben den Weg mit den jungen Leuten gewollt beschritten. Der Lernprozess wird, wenn natürlich nicht auf Knopfdruck, irgend wann abgeschlossen sein.“ Sonntag geht es zum Neuling SC Union Nettetal II, bei dem Vorjahresgoalgetter Dustin Herrmann noch Ladehemmung hat. „Wir fahren da nicht hin, um alles Zählbare da zu lassen“, stellt der 36-jährige Verhaag klar.

Derby in Fischeln

Morgen, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:30live

Während der SV Thomasstadt Kempen, durch den ersten Erfolg auf fremdem Terrain zusätzlich motiviert, die Aufgabe gegen den 1. FC Mönchengladbach leicht favorisiert in Angriff nimmt, steht der VfL Tönisberg schon am Scheideweg, wenn er auch die Zähler gegen die oben munter mitmischenden Wickrather, auch offensiv eine Wucht, quittiert.

Zwei Punkte steht der VfR Fischeln vor dem Derby gegen den TSV Bockum hinter diesem. Eine Zwischenbilanz, die schon überrascht. Soll die Kluft nicht noch größer werden, müssen die Mannen um Keeper Leon Buschen, auf die der Druck lastet, die Punkte unbedingt in der Willi-Schlösser-Kampfbahn behalten.

RP / Werner FuckAutor