Formstarke Grefrather fordern den Spitzenreiter

Hohen Besuch hat am siebten Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3, der SSV Grefrath. Das Team von Trainer Alexander Thamm, das durch drei Erfolge aus den vergangenen vier Spielen nach dem schweren Auftaktprogramm sich in der Tabelle gut vorgeschoben hat, erwartet den Tabellenführer TuRa Brüggen. Dessen Offensive ist das Paradestück der Liga. Grefraths Trainer Thamm gibt sich locker und sagt: „Wir sind gut in Form, weil wir personell eine volle Kapelle haben und das den Konkurrenzkampf anheizt. So hatte ich unter der Woche alle 25 Mann beim Training. Wir freuen uns, den Spitzenreiter bei uns begrüßen zu dürfen.“
Bereits am Samstag ist der CSV Marathon Krefeld im Einsatz. In der Begegnung gegen den OSV Meerbusch, der an gleicher Stelle kürzlich im Kreispokal mit 6:3 gewann, ist er aber nur Außenseiter. Denn auch dieser Aufstiegskandidat verfügt über eine starke Abteilung Attacke. Außerdem plagen den CSV weiter große personelle Probleme.
Neun Zähler, alle geholt gegen Mannschaften von weit unten, weshalb auch von Pflichterfolgen gesprochen werden kann, hat aktuell der SC St. Tönis II auf der Habenseite. Trainer Florian Verhaag, neu von den B-Junioren des KFC Uerdingen gekommen, meint zur ersten Zwischenbilanz: „Wir haben zuletzt zwei Partien mit 1:3 verloren, in denen wir keineswegs die schlechtere Elf waren. Aber uns fehlt, bei einer neu formierten Truppe mit einem Durchschnittsalter von unter 22 Jahren aber nicht verwunderlich, noch die Erfahrung und Abgezocktheit. Aber wir haben den Weg mit den jungen Leuten gewollt beschritten. Der Lernprozess wird, wenn natürlich nicht auf Knopfdruck, irgend wann abgeschlossen sein.“ Sonntag geht es zum Neuling SC Union Nettetal II, bei dem Vorjahresgoalgetter Dustin Herrmann noch Ladehemmung hat. „Wir fahren da nicht hin, um alles Zählbare da zu lassen“, stellt der 36-jährige Verhaag klar.
Während der SV Thomasstadt Kempen, durch den ersten Erfolg auf fremdem Terrain zusätzlich motiviert, die Aufgabe gegen den 1. FC Mönchengladbach leicht favorisiert in Angriff nimmt, steht der VfL Tönisberg schon am Scheideweg, wenn er auch die Zähler gegen die oben munter mitmischenden Wickrather, auch offensiv eine Wucht, quittiert.
Zwei Punkte steht der VfR Fischeln vor dem Derby gegen den TSV Bockum hinter diesem. Eine Zwischenbilanz, die schon überrascht. Soll die Kluft nicht noch größer werden, müssen die Mannen um Keeper Leon Buschen, auf die der Druck lastet, die Punkte unbedingt in der Willi-Schlösser-Kampfbahn behalten.