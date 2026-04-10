Formstarke Gäste, klare Ansage: Bargteheide will Heimsieg erzwingen

– Foto: Timo Babic

Für den TSV Bargteheide steht am 25. Spieltag eine richtungsweisende Partie an. Gegen den TuS Hartenholm will das Team vor heimischer Kulisse zurück in die Erfolgsspur finden, nachdem zuletzt eine 2:4-Niederlage beim TSV Pansdorf trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung kassiert wurde.

In der Tabelle liegt Bargteheide mit 31 Punkten auf Rang neun, Hartenholm folgt mit 22 Zählern auf Platz 14. Die Rollen scheinen auf dem Papier verteilt, doch die jüngsten Ergebnisse sprechen für eine deutlich engere Ausgangslage.

Die Gäste reisen hingegen mit Rückenwind an: Beim 3:3 gegen den SSC Hagen Ahrensburg bewies Hartenholm Moral, nachdem zwischenzeitlich eine Zwei-Tore-Führung verspielt worden war. Insgesamt zeigt die Formkurve nach oben – ein Umstand, den auch Bargteheides Trainer Michel Wohlert klar einordnet: „Hartenholm ist eine der formstärksten Mannschaften der Liga. Wir sind also entsprechend gewarnt.“

Ein Mutmacher für die Gastgeber bleibt das deutliche Hinspielergebnis: Mit 5:1 setzte sich der TSV Bargteheide auswärts durch. Diese Partie dient intern als Referenz, auch wenn sich die Vorzeichen mittlerweile verändert haben.

Wohlert betont die eigene Entwicklung und Zielsetzung: „Wir wissen aber auch gleichzeitig um unsere Qualitäten. Wir haben gut trainiert und wollen unbedingt die drei Punkte bei uns behalten.“

Restprogramm TSV Bargteheide



25. Spieltag: (H) TuS Hartenholm (14.)

26. Spieltag: (A) SV Eichede II (15.)

27. Spieltag: (H) VfR Horst (5.)

28. Spieltag: (A) SV Todesfelde II (10.)

29. Spieltag: (H) Ratzeburger SV (13.)

30. Spieltag: (A) Eichholzer SV (3.)

Restprogramm TuS Hartenholm



25. Spieltag: (A) TSV Bargteheide (9.)

19. Spieltag: (H) FC Fetih-Kisdorf (16.)

26. Spieltag: (H) TSV Lägerdorf (7.)

27. Spieltag: (A) FC Dornbreite Lübeck (8.)

28. Spieltag: (A) SV Eichede II (15.)

17. Spieltag: (H) Ratzeburger SV (13.)

29. Spieltag: (H) VfR Horst (5.)

30. Spieltag: (A) SV Todesfelde II (10.)