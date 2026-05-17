Formstarke Eschenburger erwarten Cleeberg

Kapitän Benjamin Arnold (re., hier gegen Jafar Azizi von Naunheim/Niedergirmes) kehrt nach Rotsperre wieder in den Kader der SG Eschenburg zurück. (Archivbild) © Lorenz Pietzsch

Eschenburg. Die SG Eschenburg geht mit Rückenwind in das vorletzte Pflichtspiel der Saison in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Nach fünf Partien ohne Niederlage steckt die Elf von Trainer Yannick Weber zwar weiter mitten im Abstiegskampf, hat ihre Ausgangslage zuletzt aber deutlich verbessert. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt die SGE auf dem Rasenplatz in Eiershausen den FC Cleeberg.