 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Formstarke Eschenburger erwarten Cleeberg

Teaser GL GI/MR: +++ Im Kampf um den Klassenerhalt der Fußball-Gruppenliga will die SG Eschenburg weiter an ihrer Serie basteln. Sonntag gastiert ein Verbandsliga-Absteiger in Eiershausen +++

von Redaktion · Heute, 09:21 Uhr · 0 Leser
Kapitän Benjamin Arnold (re., hier gegen Jafar Azizi von Naunheim/Niedergirmes) kehrt nach Rotsperre wieder in den Kader der SG Eschenburg zurück. (Archivbild) © Lorenz Pietzsch
Kapitän Benjamin Arnold (re., hier gegen Jafar Azizi von Naunheim/Niedergirmes) kehrt nach Rotsperre wieder in den Kader der SG Eschenburg zurück. (Archivbild) © Lorenz Pietzsch

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Eschenburg. Die SG Eschenburg geht mit Rückenwind in das vorletzte Pflichtspiel der Saison in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Nach fünf Partien ohne Niederlage steckt die Elf von Trainer Yannick Weber zwar weiter mitten im Abstiegskampf, hat ihre Ausgangslage zuletzt aber deutlich verbessert. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt die SGE auf dem Rasenplatz in Eiershausen den FC Cleeberg.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.