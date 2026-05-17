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Ligavorschau
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Formstarke Eschenburger erwarten Cleeberg
Teaser GL GI/MR: +++ Im Kampf um den Klassenerhalt der Fußball-Gruppenliga will die SG Eschenburg weiter an ihrer Serie basteln. Sonntag gastiert ein Verbandsliga-Absteiger in Eiershausen +++
Eschenburg. Die SG Eschenburg geht mit Rückenwind in das vorletzte Pflichtspiel der Saison in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg. Nach fünf Partien ohne Niederlage steckt die Elf von Trainer Yannick Weber zwar weiter mitten im Abstiegskampf, hat ihre Ausgangslage zuletzt aber deutlich verbessert. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt die SGE auf dem Rasenplatz in Eiershausen den FC Cleeberg.