Dennis Egel (l.) räumt in der Innenverteidigung auf. – Foto: Foto Pfeifer

Formstärker ist niemand Regionalliga Südwest +++ Der FC-Astoria Walldorf führt das FuPa-Powerranking an +++ Am Freitagabend kommt Trier Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest FCA Walldorf Andreas Schön

Wahrscheinlich liegt der Begriff des Powerranking im US-Sport begründet. Es bewertet die aktuelle Stärke einer Mannschaft und stülpt man diese Leistungsrangliste über die Fußball-Regionalliga, steht der FC-Astoria Walldorf aktuell ganz oben.

Sieben Punkte aus der zurückliegenden Englischen Woche, davor gab es noch einen Sieg und ein Remis, die Serie der Astorstädter ist beeindruckend und besser als jede der anderen 17 Regionalligisten. Die variable 3-5-2-Formation sorgt bislang nicht nur für sehenswerten Fußball, sie liefert darüber hinaus regelmäßige Punktgewinne und ist folglich die optimale Kombination, die sich jeder Fan wünscht. "Ganz ehrlich ist es nicht so einfach zu erklären", sagt Andreas Schön und muss dabei ein wenig schmunzeln. Er ergänzt: "Wir machen im Moment einfach wenig Fehler und schaffen es so die engen Spiele für uns zu entscheiden." Bestes Beispiel ist der 1:0-Sieg gegen den FSV Frankfurt vor einer Woche, als eine durchschnittliche Leistung dank eines kompromisslosen Defensivverhaltens für den Dreier genügte. Einen Wunsch für die kommenden Partien schiebt Schön hinterher und sagt: "Wir müssen schauen, dass wir den Lauf möglichst lange fortsetzen."

Der Cheftrainer des FCA hat momentan allen Grund zur guten Laune. Vor zwei Wochen ist der 36-Jährige zum dritten Mal Vater geworden, diese Woche absolvierte er am DFB-Campus in Frankfurt den letzten Lehrgang seiner A-Lizenzausbildung und Anfang November steht die Abschlussprüfung an. Am Freitag endet die Woche mit dem Heimspiel gegen den SV Eintracht Trier 05 und dann könnten die Walldorfer zumindest über eine Nacht vom fünften auf den dritten Rang nach oben klettern. Anpfiff ist um 19 Uhr im Dietmar-Hopp-Sportpark.