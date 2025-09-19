Formschwächsten Teams im Duell: Bruckmühl mit Neuzugang im Krisenduell

Am 10. Spieltag der Bezirksliga Ost hat der SV Bruckmühl den FC Töging im Krisen- und Kellerduell zu Gast. Anstoß im Mangfallstadion ist um 19:00 Uhr.

Bruckmühl – Am zurückliegenden Sonntag musste sich der SV Bruckmühl beim TSV Zorneding geschlagen geben und ist damit neuer Tabellenletzter der Bezirksliga Ost. Am heutigen Freitagabend unternimmt der Landesliga-Absteiger vor heimischem Publikum den nächsten Anlauf, den zweiten Saisonsieg zu feiern.

Ab 19 Uhr gastiert der FC Töging im Mangfallstadion. Die Gäste aus dem Landkreis Altötting wurden vor der Saison als einer der Aufstiegsfavoriten gehandelt. Denn der FCT hat gleich mehrere prominente Namen in seinen Reihen.

Cheftrainer ist Robert Berg. Der 50-Jährige betreute in den vergangenen beiden Spielzeiten noch den SV Wacker Burghausen in der Regionalliga. Zuvor war er unter anderem beim SV Erlbach tätig. Unterstützt wird Berg von Romuald Lacazette, Cousin von Ex-Arsenal-Profi Alexandre Lacazette.

Der 31-Jährige ist seit Saisonbeginn spielender Co-Trainer und lief in der Vergangenheit insgesamt knapp 50 Mal für den TSV 1860 München und den SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga sowie in der 3. Liga auf.

Ex-Talent von Manchester City verteidigt beim FC Töging

Neu im Team ist seit Sommer Pascal Kpohomouh. Der 23-jährige Verteidiger wurde unter anderem bei Manchester City ausgebildet und will über Töging zurück in den Profibereich. In der englischen Juniorennationalmannschaft lief er unter anderem zusammen mit Bukayo Saka (FC Arsenal), Conor Gallagher (Atlético Madrid) und Felix Nmecha (Borussia Dortmund) auf.

Des Weiteren konnte sich der FCT auch noch mit Erich Kirchgessner (SV Erlbach), Berat Uzun (TSV Ampfing) und Carlo Jolic (SB Chiemgau Traunstein) verstärken. Letzterer ist mit vier Treffern bislang Toptorschütze der Töginger.

Die beiden formschwächsten Teams im direkten Duell

Trotz der namhaften Transfers läuft der Fußballclub den eigenen Erwartungen bislang meilenweit hinterher. Mit acht Punkten aus neun Spielen liegt der ehemalige Landesligist auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Zuletzt kassierte Töging fünf Pleiten in Folge.

Somit kommt es am Freitag zum Krisenduell zwischen den beiden formschwächsten Teams der Liga. Die Mannschaft von Trainer Mike Probst kann ab sofort noch einen weiteren Neuzugang begrüßen. Lars Hänisch kommt aus Sachsen. Das Zweitspielrecht des 23-jährigen Mittelfeldspielers liegt nun in der Marktgemeinde.

Zwoate und Dritte spielen am Samstag ebenfalls zu Hause

Für die Zwoate steht am Samstag ebenfalls ein richtungsweisendes Spiel zu Hause auf dem Programm. Der Aufsteiger empfängt ab 14 Uhr Kreisliga-Absteiger TSV Brannenburg. Somit empfängt der Tabellenletzte den Vorletzten im Kampf um drei wichtige Punkte. Beide sammelten bisher erst einen Zähler aus fünf Spielen.

Danach spielt die Dritte in der C-Klasse im Absteiger-Duell gegen den SC Pullach 03. Anstoß ist dort um 16:30 Uhr. (Alexander Nikel)