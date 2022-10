Formkurve spricht gegen den VfB Bottrop für Sportfreunde Broekhuysen Landesliga: Aufsteiger aus Broekhuysen ist beim VfB Bottrop gefordert.

Ein kleiner Befreiungsschlag war der 2:1-Erfolg des Landesligisten Sportfreunde Broekhuysen gegen den Lokalrivalen TSV Wachtendonk-Wankum am vergangenen Sonntag in jedem Fall. Da der Aufsteiger als einziges Team aus der Abstiegszone punkten konnte, verbesserte er sich gleich einmal um drei Plätze auf Rang elf.

Am Sonntag steht das nächste jener Duelle auf dem Programm, die von Fußballfreunden gerne als „Sechs-Punkte-Spiele“ bezeichnet werden. Der Viertletzte ist ab 15.15 Uhr beim Drittletzten VfB Bottrop gefordert, der aktuell einen Punkt weniger auf dem Konto hat. Die Formkurve spricht für die Gäste. Während die Elf aus dem Ruhrgebiet seit dem dritten Spieltag nicht mehr gewonnen hat, sind die Sportfreunde seit drei Spielen ungeschlagen. Doch wie immer liegt die Wahrheit auf dem Platz. „Die Bottroper haben eine spielstarke Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern, die eigentlich nichts auf einem Abstiegsplatz zu suchen hat“, sagt Sebastian Clarke, Spielertrainer des Aufsteigers, der auf die eigenen Stärken setzt. „Gegen Wachtendonk sind wir nach einem Rückstand noch einmal zurückgekommen. Das zeigt die gute Moral unserer Mannschaft.“

Personell müssen die Sportfreunde in der wichtigen Partie allerdings einige Abstriche machen. So stehen Torhüter Marek Schaffers, zuletzt ein sicherer Rückhalt, und Leon Peun, als zuverlässiger „Sechser“ eigentlich unverzichtbar, nicht zur Verfügung. Auch Verteidiger Christoph Elspaß fällt weiterhin aus. „Wir hatten zuletzt immer mal wieder Engpässe, die wir dann aber ganz gut kompensiert haben. Wir möchten den Gegner auf Distanz halten und daher wenigstens einen Punkt holen“, so Clarke.