Formkurve spricht für SC Waldgirmes Teaser HL: +++ Endlich hat der Fußball-Hessenligist zweimal in Folge gewonnen. Entsprechend haben die Lahnauer bei Topteam TG Friedberg, die zuletzt Höhen und Tiefen hatten, nichts zu verlieren +++

LAHNAU-WALDGIRMES - Tauschen Gastgeber Türk Gücü Friedberg und der SC Waldgirmes am Samstag (14.30 Uhr) in der Fußball-Hessenliga die Rollen? Auf den ersten Blick ist die Ausgangslage klar. Die Friedberger sind als Dritter aufstiegsambitioniert. Und haben demnach mit 14 Zählern mehr als die Lahnauer auf der Habenseite die Favoritenrolle inne. Ein Blick auf die aktuelle Formkurve beider Clubs zeigt jedoch, dass bei der Mannschaft von Abwehrchef und Ex-Waldgirmeser Masih Saighani zuletzt Siege und Niederlagen im Wochenrhythmus wechselten. Fast so, wie es beim SC Waldgirmes lange war.