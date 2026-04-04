Formkurve mit kleinen Rissen beim Favoriten

Die Konsequenz: Erstmals seit dem 7. Spieltag ist die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz nicht mehr unter den Top drei zu finden. Vom einstigen Tabellenführer (48 Punkte am 25. Spieltag) ist Cottbus inzwischen auf Rang fünf abgerutscht – allerdings beträgt der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz lediglich einen Zähler. Trotz der kleinen Delle bleibt Energie damit ein ernsthafter Kandidat im Rennen um den Aufstieg.

Mit dem FC Energie Cottbus reist der Hinrundenmeister an – ein Team, das über weite Strecken der Saison das Maß der Dinge war. Doch im Kalenderjahr 2026 zeigt die Formkurve leichte Schwankungen. In der Rückrundentabelle reicht es aktuell nur zu Rang zehn, zu oft ließ die Mannschaft zuletzt Punkte liegen. Niederlagen wie gegen Alemannia Aachen sowie Unentschieden, unter anderem gegen den SSV Ulm 1846 Fußball, verhinderten eine stabilere Platzierung in der Spitzengruppe.

Vor allem offensiv bringt Cottbus weiterhin enorme Qualität auf den Platz. Mit Erik Engelhardt (16 Treffer) und Tolcay Cigerci (13 Treffer) stellt das Team gleich zwei der gefährlichsten Angreifer der Liga. Winterneuzugang Tolga Cigerci fügt sich zudem zunehmend ein und konnte in seinen ersten Einsätzen bereits Akzente setzen.

Havelse setzt auf Selbstvertrauen und Heimstärke

Beim TSV Havelse geht man die Aufgabe mit Respekt, aber auch mit gewachsenem Selbstvertrauen an. Der jüngste Erfolg gegen Preußen Münster hat spürbar Rückenwind gegeben. Angreifer Christopher Schepp bringt die Ausgangslage auf den Punkt: „Samstag kommt mit Cottbus ein starker Gegner zu uns, die wieder eine sehr gute Saison spielen. Aber wir sind gut vorbereitet und haben die Länderspielpause sehr gut genutzt.“

Ein besonderes Augenmerk gilt zudem Verteidiger Dennis Duah, für den die Partie eine persönliche Note erhält. Der Winterneuzugang lief in der Hinrunde noch für Cottbus auf und trifft nun erstmals auf seinen Ex-Klub.

Das Hinspiel hat bereits gezeigt, welches Potenzial dieses Duell besitzt: Beim 4:3-Erfolg für Cottbus fielen gleich sieben Treffer vor rund 10.000 Zuschauern. Robin Müller erzielte damals den ersten Treffer für Havelse, während auf Cottbuser Seite mehrere Spieler doppelt trafen. Ein offener Schlagabtausch scheint also keineswegs ausgeschlossen.

Englische Woche wirft ihre Schatten voraus

Für Havelse ist die Partie gegen Cottbus zugleich der Auftakt in eine intensive Phase. Bereits am 8. April wartet auswärts beim SV Wehen Wiesbaden die nächste Herausforderung, ehe drei Tage später mit dem 1. FC Saarbrücken das nächste Heimspiel folgt. Entsprechend wichtig wäre ein erfolgreicher Start in diese englische Woche – gerade gegen einen direkten Konkurrenten aus der oberen Tabellenregion.