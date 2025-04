Formkurve der SG Eschenburg zeigt weiter nach oben

Alsfeld . Die Wolken über der Spvgg. Leusel sind am Sonntagnachmittag noch etwas dunkler geworden. Die Alsfelder mussten sich in einem einmal mehr wichtigen Duell in der Fußball-Gruppenliga geschlagen geben und stecken weiterhin tief im Abstiegskampf. Auf eigenem Platz und vor rund 120 Zuschauern unterlag die Sportvereinigung mit 2:3 (1:2) der formstarken SG Eschenburg, die ihrerseits das Tor zum Klassenerhalt dank des Auswärtstriumphs weit aufschlug.