Formkrise geht weiter

Nach vier sieglosen Ligapartien blieb der KSV Baunatal am Freitagabend in Stadtallendorf erneut ohne Sieg, hielt aber erstmals seit fünf Spielen wieder die Null und profitierte dabei mehrfach von einem starken Lukas Berger im Tor.

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die früh Druck machten. Mehrfach musste Berger eingreifen – unter anderem bei einer Großchance von Leon Lindenthal (17.) und einem platzierten Kopfball von Malcolm Phillips (40.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Stadtallendorf gefährlicher: Damijan Heuser (49.) und Jacob Pistor (58.) ließen gute Möglichkeiten liegen, ehe Frederik Trümner in der 70. Minute nur den Pfosten traf.

Richtig Fahrt nahm die Partie in der Schlussphase auf: Nach einem Kopfball von Egli Milloshaj wähnten die Baunataler den Ball bereits hinter der Linie, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen – sehr zum Unmut der Gäste (74.). Kurz darauf traf Jonas Springer den Pfosten (80.), doch am Ende blieb es beim torlosen Remis.

Damit setzt sich die Ergebniskrise fort, und Baunatal wartet nun seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg. Positiv: Trotz zahlreicher Ausfälle hielt der KSV kämpferisch dagegen und setzte in der Schlussphase Akzente. Der erhoffte Befreiungsschlag blieb jedoch aus.