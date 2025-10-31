Formhoch oder Flaute? So läuft’s bei den Frauen und im Nachwuchs

Von der Women’s Super League über die 4. Liga bis zu den höchsten Juniorinnen- und Nachwuchsstufen: Der FuPa-Formcheck zeigt, wer im Herbst aufblüht – und wer momentan mit schwerem Schritt unterwegs ist.
Auf FuPa Zürich stehen für alle Ligen die beliebten Power-Rankings zur Verfügung. Das Power-Ranking zeigt die aktuelle Form der Teams einer Liga an, gemessen an den letzten fünf Spielen – auf Rang 1 steht somit die Mannschaft mit der besten Serie der Liga.
Das sind die formstärksten und -schwächsten Teams in den verschiedenen Ligen:
Power-Ranking zur Women's Super League
Formstärkstes Team: Servette FC Chênois
Formschwächstes Team: FC Thun
Power-Ranking zur Nationalliga B
Formstärkstes Team: Yverdon Sport FC
Formschwächstes Team: FC Solothurn
Power-Ranking zur 1. Liga, Gruppe 1
Formstärkstes Team: FFV Basel
Formschwächstes Team: US Terre Sainte
Power-Ranking zur 1. Liga, Gruppe 2
Formstärkstes Team: FC Mels
Formschwächstes Team: FF Toggenburg
Power-Ranking zur 2. Liga
Formstärkstes Team: FFC Südost Zürich
Formschwächstes Team: FC Volketswil
Power-Ranking zur 2. Liga, OFV
Formstärkstes Team: FC Thusis-Cazis
Formschwächstes Team: FC Rapperswil-Jona II
Power-Ranking zur 2. Liga, AFV/FVNWS/SOFV
Formstärkstes Team: FFC Therwil
Formschwächstes Team: FC Brugg
Power-Ranking zur 3. Liga, Gruppe 1
Formstärkstes Team: SC Wipkingen ZH
Formschwächstes Team: FC Uster II
Power-Ranking zur 3. Liga, Gruppe 2
Formstärkstes Team: FC Schwerzenbach
Formschwächstes Team: Zürich City SC
Power-Ranking zur 4. Liga, Gruppe 1
Formstärkstes Team: FC Horgen
Formschwächstes Team: SC Wipkingen ZH II
Power-Ranking zur 4. Liga, Gruppe 2
Formstärkstes Team: FC Wallisellen
Formschwächstes Team: FC Oberglatt
Power-Ranking zur 4. Liga, Gruppe 3
Formstärkstes Team: FC Seuzach
Formschwächstes Team: FC Wetzikon II
Power-Ranking zur Youth League A
Formstärkstes Team: FC Regensdorf
Formschwächstes Team: FC Urdorf
Power-Ranking zur Youth League B
Formstärkstes Team: FC Dübendorf
Formschwächstes Team: FC Phönix Seen
Power-Ranking zur U20
Formstärkstes Team: BSC Young Boys
Formschwächstes Team: FC Rapperswil-Jona
Power-Ranking zur U18, Gruppe 1
Formstärkstes Team: Servette Genf
Formschwächstes Team: FC Aarau
Power-Ranking zur U18, Gruppe 2
Formstärkstes Team: Team AFF-FFV
Formschwächstes Team: FC Biel-Bienne
Du möchtest die Auswertung in einer anderen Liga anzeigen lassen? Gehe dazu in die gewünschte Liga, dann auf "Tabelle" und dort ganz rechts auf "Form" und schon hast du alle Power-Rankings der Liga im Überblick.
Berechnung eines Power-Rankings
Das System bezieht sich auf die letzten fünf Partien einer Mannschaft (am 1., 2., 3., 4. Spieltag wird aber auch ein Power-Ranking berechnet - mit nur 1/2/3/4 Spielen in der Wertung).
Gewichtung der Faktoren
letztes Spiel (Faktor 1,0), vorletztes Spiel (0,9), ..., fünftletztes Spiel (0,6)
Formel zur Berechnung
(Anzahl der Punkte Partie 1) x (Faktor der Partie) x (1 - (2 x Tabellenposition Gegner)) + (Berechnung Partie 2) + (Berechnung Partie 3) + (Berechnung der Partie 4) + (Berechnung der Partie 5)
Der Endwert im Power-Ranking ist der Quotient aus Endpunkte / Anzahl der Spiele in der Wertung.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
______________________________________________________________________________________
>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet
>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich
>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich