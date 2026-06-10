Formfehler mit Folgen?

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Die Relegation zur Kreisoberliga Waldeck-Frankenberg ist offenbar doch noch nicht abgeschlossen. Wie die HNA berichtet, droht dem TSV/FC Korbach II nach dem deutlichen 7:1-Sieg gegen den TSV Frankenau die Spielwertung am grünen Tisch aberkannt zu werden. Grund ist ein mutmaßlicher Verstoß gegen die Einsatzbestimmungen.

Nach HNA-Angaben setzte Korbach II im entscheidenden Relegationsspiel vier Akteure ein, die zuvor auch im letzten Saisonspiel der ersten Mannschaft in der Gruppenliga aufgelaufen waren. Erlaubt gewesen wären demnach lediglich zwei Spieler. Besonders bitter für die Kreisstädter: Sportlich hatte die Mannschaft von Trainer Volker Schnatz die notwendige Ausgangslage klar erfüllt und sich mit dem Kantersieg den Klassenerhalt in der Kreisoberliga gesichert.

Der Fehler ereignete sich in der zweiten Halbzeit, als Korbach bereits deutlich führte. Durch mehrere Einwechslungen überschritt der TSV/FC die zulässige Zahl an Spielern aus der ersten Mannschaft. Beim zuständigen Sportgericht des Waldecker Fußballkreises ist laut HNA ein Verfahren anhängig, über das am Mittwochabend entschieden werden soll.