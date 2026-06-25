Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Formeller Schritt: TSV 1860 München meldet Insolvenz an
Die TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA und die TSV München von 1860 Geschäftsführungs-GmbH haben am Dienstag, 23. Juni 2026, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht München eingereicht. Das Gericht hat Dr. Max Liebig aus der gleichnamigen Münchener Kanzlei am 25. Juni 2026 zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.
„Zunächst werden ich und mein Team uns ein umfassendes Bild über die wirtschaftliche und operative Situation der beiden Gesellschaften machen sowie Gespräche mit allen Beteiligten führen. Ziel ist es, schnellstmöglich ein Gesamtbild zu bekommen, um die nächsten Schritte zusammen mit der Geschäftsführung prüfen und einleiten zu können“, so der vorläufige Insolvenzverwalter.
Die Löhne der Mitarbeiter sind mindestens bis einschließlich August 2026 durch das Insolvenzgeld gesichert. Der eingetragene Verein TSV 1860 München e.V. und seine Amateursportsparten sind von den vorläufigen Insolvenzverfahren nicht betroffen.