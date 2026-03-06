Form seit der Winterpause bestätigen: "Es kommt das nächste Top-Team"

– Foto: Manni Hermes

Am 21. Spieltag der Oberliga Niedersachsen kommt es zu einer richtungsweisenden Begegnung: Der SV Meppen II trifft beim Heeslinger SC. Nach dem knappen Sieg gegen Hildesheim wollen die Emsländer ihre starke Form aus der Winterpause bestätigen, während Heeslingen als Tabellenvierter ebenfalls auf Punkte für die Aufstiegsränge hofft.

Der SV Meppen II reist als Tabellensiebter mit 29 Punkten nach Heeslingen und kann durch einen Sieg den Abstand zu den Spitzenteams der Liga verkürzen. Heeslingen geht als Tabellenvierter mit 32 Punkten in das Duell und möchte seine Position im erweiterten Aufstiegsrennen festigen.

Rückblick auf das Hinspiel

Das Aufeinandertreffen in Meppen endete 1:1. Zumdieck brachte die Gastgeber früh in Führung, bevor Becker per Foulelfmeter kurz vor der Pause ausglich. Ein Platzverweis gegen Heeslingen (Althausen, 27. Minute) erschwerte den Gästen die Partie, doch sie retteten am Ende einen Punkt. Dieses Ergebnis lässt auf ein enges Duell im Rückspiel schließen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr Heeslinger SC Heeslingen SV Meppen SV Meppen II 15:00 live PUSH

Personelle Updates

Trainer Carsten Stammermann ordnet die Aufgabe realistisch ein: „Wir wollen weiter von Spiel zu Spiel denken. Wir sind froh, so gut aus der Winterpause gekommen zu sein, mit Heeslingen kommt das nächste Topteam. Darauf freuen wir uns.“

Für das Spiel fällt Hennes Hermes aufgrund eines Muskelfaserrisses aus. Luca Köster kehrt hingegen nach abgesessener Gelbsperre in den Kader zurück.

Ausgangslage für die Tabelle

Ein Sieg für Meppen II könnte die Mannschaft bis auf einen Punkt an den Viertplatzierten heranbringen und die Aufstiegsambitionen untermauern. Heeslingen wiederum benötigt einen Erfolg, um den Druck auf die Top Drei aufrechtzuerhalten. Die Partie verspricht ein enges und umkämpftes Spiel auf Augenhöhe.