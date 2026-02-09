 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Form-Ranking in 3. Liga, Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

Hier gibt es einen Überblick über das Form-Ranking in der 3. Liga, Regionalliga Nordost sowie in der NOFV-Oberliga Nord und Süd.

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Junghanns

Den Blick auf das Form-Ranking von der 3. Liga, der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier.

__________________________________________________________________________________________________

3. Liga

1. FC Ingolstadt

2. MSV Duisburg

3. SV Wehen Wiesbaden

Hier geht´s zum Form-Ranking der 3. Liga.

---

Regionalliga Nordost

1. Hallescher FC

2. FSV Zwickau

3. BFC Preussen

Hier geht´s zum Form-Ranking der Regionalliga Nordost.

---

NOFV-Oberliga Nord

1. Tasmania Berlin

2. SV Lichtenberg 47

3. TSG Neustrelitz

Hier geht´s zum Form-Ranking der NOFV-Oberliga Nord.

---

NOFV-Oberliga Süd

1. RSV Eintracht 1949

2. VfB Germania Halberstadt

3. SC Freital

Hier geht´s zum Form-Ranking der NOFV-Oberliga Süd.

---

Anmerkungen

* Die Formtabelle berücksichtigt ausschließlich die letzten fünf Spiele eines jeden Teams in der entsprechenden Liga.
In die Wertung gehen ein:
  • die erzielten Punkte der letzten fünf Spiele
  • die Stärke der jeweiligen Spieltagsgegner anhand deren Tabellenpositionen
  • Zeitfaktor: Das aktuellste Spiel wird stärker gewichtet als das am weitesten zurückliegende der fünf Spiele

