Allgemeines
– Foto: Ralf Just

Form-Ranking in 3. Liga, Regionalliga Nordost, Oberliga Nord und Süd

Hier gibt es einen Überblick über das Form-Ranking in der 3. Liga, Regionalliga Nordost sowie in der NOFV-Oberliga Nord und Süd.

Den Blick auf das Form-Ranking von der 3. Liga, der Regionalliga Nordost sowie der NOFV-Oberliga Nord und Süd gibt es hier.

3. Liga

1. FC Hansa Rostock

2. Rot-Weiss Essen

3. Alemannia Aachen

Hier geht´s zum Form-Ranking der 3. Liga.

---

Regionalliga Nordost

1. BFC Preussen

2. 1. FC Lok Leipzig

3. FC Carl Zeiss Jena

Hier geht´s zum Form-Ranking der Regionalliga Nordost.

---

NOFV-Oberliga Nord

1. SV Lichtenberg 47

2. Tasmania Berlin

3. BSV Eintracht Mahlsdorf

Hier geht´s zum Form-Ranking der NOFV-Oberliga Nord.

---

NOFV-Oberliga Süd

1. SC Freital

2. RSV Eintracht 1949

3. FSV Budissa Bautzen

Hier geht´s zum Form-Ranking der NOFV-Oberliga Süd.

---

Anmerkungen

* Die Formtabelle berücksichtigt ausschließlich die letzten fünf Spiele eines jeden Teams in der entsprechenden Liga.

In die Wertung gehen ein:
  • die erzielten Punkte der letzten fünf Spiele
  • die Stärke der jeweiligen Spieltagsgegner anhand deren Tabellenpositionen
  • Zeitfaktor: Das aktuellste Spiel wird stärker gewichtet als das am weitesten zurückliegende der fünf Spiele

