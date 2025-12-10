Form bestätigt - Spitzenreiter geärgert

Auf dem Kunstrasen in Schleusingen entwickelte sich von Beginn an ein temporeiches Spiel, in dem die Mannschaft von Trainer Maik Lipsius mutig auftrat und sich den historischen ersten Punkt in der Landesklasse redlich verdiente. „Ich kann sehr gut mit dem Punkt leben. In meinen Augen war es auch nicht glücklich, sondern ein gerechtes Unentschieden“, bilanzierte Lipsius nach Abpfiff. „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, die viel Energie und Willen gezeigt hat. Wir haben uns reingehauen und sind mutig und aktiv geblieben.“

Frecher Start und beste Chancen für Erlau

Schon nach vier Minuten setzte Erlau das erste Ausrufezeichen: Eine flache Ecke wurde überraschend an den kurzen Pfosten gezogen, wo Weißbrodt entgegenlief und es mit der Hacke versuchte. VfL-Keeper Henning reagierte stark und kratzte den Ball aus dem Eck. Die Gäste suchten ihr Heil vor allem in Diagonalbällen hinter die Abwehrkette der Grün-Weißen, doch zunächst ohne Durchschlagskraft. Erlau hingegen spielte zielstrebig und kam zur nächsten Doppelchance: Ein Angriff über die Außenbahn, quergelegt auf Martin Schmidt – dessen Schuss klatschte an die Unterkante der Latte, der Nachschuss von Schilling ging über das Tor (16.). „Wir haben gezeigt, dass wir mutig sind und uns auf niemanden verlassen wollen“, lobte Lipsius die starke erste halbe Stunde seiner Mannschaft. Doch trotz Chancenplus schlug Meiningen in die Erlauer Drangphase hinein zu: Nach einem unzureichend geklärten Ball steckte der Spitzenreiter klug in die Tiefe durch, Daneyko tauchte frei vor Leicht auf und vollendete eiskalt zu seinem achten Saisontor (40.). „Das war im Stile eines Spitzenreiters“, musste auch Lipsius anerkennen. „Für den Aufwand, den wir vor der Pause gemacht haben, war das Pausenergebnis nicht gerecht.“

Traumstart in Hälfte zwei: Hartung kontert Daneyko

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Direkt nach Wiederanpfiff erkämpfte Jonas Vogt am eigenen Strafraum stark den Ball, schlug ihn lang auf Schilling, der mit guter Annahme Tempo aufnahm und im perfekten Moment Hartung bediente. Der Angreifer lief von außen nach innen ein und blieb vor Henning eiskalt – 1:1 (51.). Mit seinem neunten Saisontor legte er im Torjägerduell gegen Daneyko wieder vor. „Wichtig in der Phase, das 1:1 zu machen. Wir waren uns unserer Chance bewusst“, betonte Lipsius. Der Tabellenführer reagierte wütend, erhöhte das Tempo und verlagerte die Partie zunehmend in die Erlauer Hälfte. Viele hohe Bälle, zahlreiche Freistöße – doch die Grün-Weißen warfen sich in jeden Zweikampf, verteidigten diszipliniert und mit großem Herz. Meiningen-Trainer Marcel Kißling sah seine Mannschaft zwar mit Vorteilen, übte aber auch Selbstkritik: „Wir hatten ein Chancenplus auf unserer Seite, aber heute sollte es nicht sein. Erlau hat das gut gemacht und tief verteidigt. Insgesamt waren wir zu ungeduldig und überhastet.“ Daneyko vergab zwei gute Gelegenheiten, Leicht parierte sowohl im Eins-gegen-Eins als auch einen gefährlichen Fernschuss. Am Ende verteidigte der Aufsteiger den Punktgewinn leidenschaftlich. „Unser Plan ist so aufgegangen, wie im Vorfeld gehofft. Wir haben gewusst, dass was drin ist. Wir feiern es wahrscheinlich ein bisschen mehr als Meiningen – und nehmen den Punkt sehr gerne mit.“ Der Erlauer SV Grün-Weiß bestätigt mit diesem couragierten Auftritt seine zuletzt gute Entwicklung – und will diese am kommenden Wochenende im Nachhol-Derby gegen den 1. Suhler SV 06 zum Hinrundenausklang erneut unter Beweis stellen.