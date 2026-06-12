Forfait-Entscheid bringt neue Spannung im Tabellenkeller High Noon in der Zweitliga-Gruppe 1 von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 09:56 Uhr · 0 Leser

YF Juventus II (hier gegen Unterstrass) musste nachträglich eine Niederlage einstecken. – Foto: Reto Schlatter

Ein administrativer Fehler könnte für YF Juventus II weitreichende Folgen haben. Durch eine nachträgliche Forfait-Wertung ist der Abstiegskampf in der Zweitliga-Gruppe 1 völlig neu lanciert worden.

Die sportliche Situation in der Zweitliga-Gruppe 1 hat sich kurz vor Saisonende nochmals deutlich zugespitzt. Grund dafür ist eine nachträglich verhängte Forfait-Niederlage gegen YF Juventus II. Die Stadtzürcher hatten zuletzt gegen Horgen einen wichtigen 2:0-Erfolg gefeiert und sich damit vorerst über den Abstiegsrängen positioniert. Dieses Polster ist jedoch wieder dahin: Die Partie wurde nachträglich 0:3 gegen YF Juventus II gewertet.