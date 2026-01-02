"Fordert den Ball" - MSV verpflichtet erfahrenen Drittligaspieler

Mit einer Verstärkung im Mittelfeld startet der MSV Duisburg in das Jahr 2026. Von der SG Dynamo Dresen verpflichteten die Zebras Aljaž Casar, der am Freitagvormittag die sportärztliche Untersuchung in Duisburg hinter sich brachte. Bereits am Samstag geht es für ihn gemeinsam mit der Mannschaft ins Trainingslager ins türkische Belek. Dort bereitet sich der Spielverein eine Woche lang intensiv auf den Start der Rückrunde in der 3. Liga vor.
Der 25-Jährige ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar. "Er ist ein sehr laufstarker und aktiver Spieler, sein Spiel ist von Mut und Einsatz geprägt, genau die Eigenschaften, die unser Mittelfeld noch einmal enorm bereichern werden", erklärt Duisburgs Sportlicher Leiter, Chris Schmoldt, in der Pressemitteilung zur Verpflichtung und betont zugleich, dass Casar schon lange auf dem Wunschzettel der Meidericher gestanden hat. "Umso erfreulicher ist es, dass sich jetzt die Gelegenheit geboten hat, ihn von unserem Weg zu überzeugen", führt er weiter aus.
Für den 1,91 Meter großen Offensivakteuer beginnt in Duisburg ein neues Kapitel. In den vergangenen anderthalb Jahren lief er für die Dresdener auf, mit denen er im Sommer in die 2. Bundesliga aufstieg. Dort kam er in zwölf Partien zum Einsatz. Zuvor spielte er zwei Jahre lang für den Halleschen FC in der 3. Liga. Auch für die U23 der TSG Hoffenheim war er schon aktiv. Der Slowene stand ebenfalls in Diensten des SCR Altach in der ersten österreichischen Liga und trug sechsmal für die U21 seines Heimatlandes das Trikot der Nationalmannschaft.
"Mit Aljaž bekommen wir einen physisch sehr starken Mittelfeldspieler, zweikampfstark, aber auch einer, der den Ball fordert. Als Mensch ist er offen und respektvoll - diese Mischung wird unserem Spiel noch mehr Stabilität geben", freut sich MSV-Cheftrainer Dietmar Hirsch. Der Zugang selbst wird folgendermaßen zitiert: "Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung. Ich kenne die Arena ja aus eigener Erfahrung und weiß, wie tolle Fans der Spielverein hat. Wir haben ein richtig gutes Team hier, und mit dieser Mischung auf dem Rasen und den Rängen werden wir zusammen noch einiges bewegen können.“
