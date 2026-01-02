Aljaž Casar verstärkt den MSV Duisburg. – Foto: MSV Duisburg

"Fordert den Ball" - MSV verpflichtet erfahrenen Drittligaspieler Der MSV Duisburg hat sich für die Rückrunde Verstärkung im Mittelfeld geholt. Verlinkte Inhalte 3. Liga MSV Duisburg Aljaz Casar

Mit einer Verstärkung im Mittelfeld startet der MSV Duisburg in das Jahr 2026. Von der SG Dynamo Dresen verpflichteten die Zebras Aljaž Casar, der am Freitagvormittag die sportärztliche Untersuchung in Duisburg hinter sich brachte. Bereits am Samstag geht es für ihn gemeinsam mit der Mannschaft ins Trainingslager ins türkische Belek. Dort bereitet sich der Spielverein eine Woche lang intensiv auf den Start der Rückrunde in der 3. Liga vor.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Der 25-Jährige ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar. "Er ist ein sehr laufstarker und aktiver Spieler, sein Spiel ist von Mut und Einsatz geprägt, genau die Eigenschaften, die unser Mittelfeld noch einmal enorm bereichern werden", erklärt Duisburgs Sportlicher Leiter, Chris Schmoldt, in der Pressemitteilung zur Verpflichtung und betont zugleich, dass Casar schon lange auf dem Wunschzettel der Meidericher gestanden hat. "Umso erfreulicher ist es, dass sich jetzt die Gelegenheit geboten hat, ihn von unserem Weg zu überzeugen", führt er weiter aus.

>>> Das ist Aljaž Casar Für den 1,91 Meter großen Offensivakteuer beginnt in Duisburg ein neues Kapitel. In den vergangenen anderthalb Jahren lief er für die Dresdener auf, mit denen er im Sommer in die 2. Bundesliga aufstieg. Dort kam er in zwölf Partien zum Einsatz. Zuvor spielte er zwei Jahre lang für den Halleschen FC in der 3. Liga. Auch für die U23 der TSG Hoffenheim war er schon aktiv. Der Slowene stand ebenfalls in Diensten des SCR Altach in der ersten österreichischen Liga und trug sechsmal für die U21 seines Heimatlandes das Trikot der Nationalmannschaft.