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Ford Weller übernimmt Patenschaften für Feriencamp
HBRS: +++ Drei Jugendliche mit Behinderung nehmen dank Ford Weller kostenlos am HBRS-Inklusionscamp teil. Das Unternehmen stärkt damit die Teilhabe am Sport +++
von HBRS · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: HBRS
Große Freude beim Inklusions-Feriencamp der Fußballschule des Hessischen Behinderten- und Rehabilitations- Sportverbandes e.V. (HBRS) in Dorlar: Thomas Weller, Geschäftsführer von Ford Weller und Partner des HBRS, besuchte das Feriencamp und machte sich persönlich ein Bild von der Arbeit der HBRS Fußballschule.
Während seines Besuchs zeigte sich Thomas Weller beeindruckt von der Arbeit des Trainerteams und den zahlreichen Erfolgsgeschichten. Besonders begeistert war er davon, dass viele Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung durch die Teilnahme an der HBRS Fußballschule den Weg in einen Sportverein gefunden haben und dort dauerhaft aktiv sind.
Im Rahmen des diesjährigen HBRS Inklusions-Feriencamps hat Ford Weller drei Jugendlichen mit einer Behinderung durch die Übernahme einer Patenschaft die kostenfreie Teilnahme ermöglicht. Mit diesem Engagement leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag, damit Kinder und Jugendliche unabhängig von ihren persönlichen Voraussetzungen am Sport teilhaben und unvergessliche Tage erleben können.
„Unsere Partnerschaft mit dem HBRS ist für uns weit mehr als ein Sponsoring. Sie ist eine echte Herzensangelegenheit. Seit zwei Jahren unterstützen wir den Verband im Bereich Mobilität und engagieren uns darüber hinaus als Sponsor, um den Behindertensport nachhaltig zu fördern. Sehr gerne haben wir die Patenschaft für drei Jugendliche übernommen und ihnen damit die Teilnahme am Inklusions-Feriencamp ermöglicht“, sagte Thomas Weller.
Auch Michael Trippel, Sportlicher Leiter des HBRS, freute sich über den Besuch: „Es ehrt uns sehr, dass sich Thomas Weller persönlich die Zeit genommen hat, unsere Arbeit vor Ort kennenzulernen. Unsere Partnerschaft mit Ford Weller ist seit zwei Jahren von Vertrauen und Verlässlichkeit geprägt. Gemeinsam ermöglichen wir Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung wertvolle Erlebnisse und den Weg in den Vereinssport. Dafür bedanken wir uns herzlich bei Thomas Weller und dem gesamten Team von Ford Weller.“