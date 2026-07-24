Ford Weller übernimmt Patenschaften für Feriencamp HBRS: +++ Drei Jugendliche mit Behinderung nehmen dank Ford Weller kostenlos am HBRS-Inklusionscamp teil. Das Unternehmen stärkt damit die Teilhabe am Sport +++ von HBRS · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: HBRS

Große Freude beim Inklusions-Feriencamp der Fußballschule des Hessischen Behinderten- und Rehabilitations- Sportverbandes e.V. (HBRS) in Dorlar: Thomas Weller, Geschäftsführer von Ford Weller und Partner des HBRS, besuchte das Feriencamp und machte sich persönlich ein Bild von der Arbeit der HBRS Fußballschule.

Während seines Besuchs zeigte sich Thomas Weller beeindruckt von der Arbeit des Trainerteams und den zahlreichen Erfolgsgeschichten. Besonders begeistert war er davon, dass viele Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung durch die Teilnahme an der HBRS Fußballschule den Weg in einen Sportverein gefunden haben und dort dauerhaft aktiv sind. Im Rahmen des diesjährigen HBRS Inklusions-Feriencamps hat Ford Weller drei Jugendlichen mit einer Behinderung durch die Übernahme einer Patenschaft die kostenfreie Teilnahme ermöglicht. Mit diesem Engagement leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag, damit Kinder und Jugendliche unabhängig von ihren persönlichen Voraussetzungen am Sport teilhaben und unvergessliche Tage erleben können.