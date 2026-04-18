Ford Niehl setzt auf Zierden und Schlickmann für die Zukunft Das Trainerduo bleibt langfristig im Amt, während Marcel Schlickmann die sportliche Leitung übernimmt. von Andreas Santner · Heute, 12:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ford Niehl

Der CfB Ford Niehl schafft mitten in der brenzligen Phase der Saison klare Verhältnisse und stellt die Weichen für eine strategische Neuausrichtung. Yannick Zierden und Jo Sasahara, die das Team bereits nach der Osterpause übernommen hatten, werden die Mannschaft auch über die aktuelle Spielzeit hinaus betreuen. Unterstützt werden sie dabei von Marcel Schlickmann, der als neuer sportlicher Leiter an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt.

Interims-Duo bleibt Die sportliche Lage an der Industriestraße ist derzeit alles andere als entspannt. Nach einer besorgniserregenden Niederlagenserie findet sich der CfB auf dem 13. Tabellenplatz wieder, nur noch drei Punkte vor den Abstiegsrängen. In dieser „sportlich herausfordernden Phase“, wie es der Verein nennt, setzt man nun auf ein junges, aber vereinsintern bestens vernetztes Duo. Der 24-jährige Yannick Zierden rückt dauerhaft auf den Posten des Cheftrainers, während ihm der 31-jährige Jo Sasahara weiterhin als Co-Trainer zur Seite steht. Die Trennung vom bisherigen Gespann um Dogan Oymak und Burak Akcam erfolgte bereits während der spielfreie Osterpause. Der Verein bedankt sich nochmals ausdrücklich bei Oymak und Akcam für ihr Engagement und ihren Einsatz sowie ihren wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Mannschaft und zur Integration junger Spieler.

Für die Zukunft verspricht sich der CfB von der neuen Konstellation frischen Wind. Yannick Zierden bringt als erfahrener Spieler mit Stationen im höherklassigen Amateurfußball sowie umfassender Kenntnis der Vereinsstrukturen wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Teams mit. Sein Partner an der Linie soll vor allem die internen Abläufe stabilisieren: Jo Sasahara bringt seine bisherigen Erfahrungen im Verein sowie seine fachliche Kompetenz im Trainerbereich ein und wird insbesondere im organisatorischen und mannschaftsnahen Bereich eine wichtige Rolle übernehmen. Verstärkung auch in der Vereinsführung Parallel zur Entscheidung auf der Trainerbank stellt sich der CfB auch in der Führungsetage breiter auf. Marcel Schlickmann übernimmt die sportliche Leitung und soll künftig als entscheidendes Bindeglied fungieren. Er wird ab sofort die Schnittstelle zwischen der Senioren-Mannschaft sowie der A-Jugend und dem Vorstand bilden und sich um die strategische Kaderplanung sowie die sportlichen Belange des gesamten Vereins kümmern und die nachhaltige Entwicklung des Vereins vorantreiben. Schlickmann ist kein Unbekannter in Niehl – er verbrachte einen Großteil seiner aktiven Zeit in der eigenen Jugend und war zuletzt in administrativen Funktionen vorwiegend im Kölner Norden tätig.