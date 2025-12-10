Forchheim: Der Weg ist der richtige, das Ziel noch offen

Holger Denzler glaubt, dass es spannend bleibt, wohin denn die Reise nun tatsächlich führt. Der eingeschlagene Weg scheint aber der richtige zu sein. Bei Jahn Forchheim blickt man auf eine bis dato gute Saison zurück, die so nicht absehbar war, "schließlich hatten wir im Sommer einen so großen Umbruch wie seit Jahren nicht mehr vollzogen", blickt der Sportliche Leiter der Oberfranken zurück. Einer der maßgeblichen Personen der jüngsten positiven Entwicklung ist Trainer Rene Ebert, dessen Vertrag um eine weitere Saison verlängert worden ist.

"Rene hat uns von Anfang an überzeugt - mit seiner Spielidee, seiner Akribie und seiner Gier, den Jahn trainieren zu dürfen", lobt Denzler den 43-Jährigen, der zuvor in Baiersdorf und beim ATSV Erlangen an der Linie stand. Innerhalb von nur wenigen Wochen hätte es der Coach im vergangenen Sommer geschafft, das Team zu formen, offensiv auszurichten und auf den Erfolgsweg zu bringen. "Die Mannschaft hat eindrucksvoll die Ideen sehr schnell angenommen und umgesetzt: Beste Offensive der Liga mit viel Variabilität. Defensiv haben wir aber in gewissen Phasen noch unsere Probleme und müssen hier an Stabiliät zulegen."

Insgesamt sei es deshalb nur logisch gewesen, mit Rene Ebert weiter zu machen. "Die

Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben", formuliert es Holger Denzler, der wie sein Übungsleiter ebenfalls eine Bayernliga-Vergangenheit hat, die nun in Forchheim perspektivisch wieder zur Gegenwart werden sollte. "Wenn wir das Rennen um Platz 2 bis zum Ende hin offen halten können, dann haben wir alles richtig gemacht. Es liegt an uns!"