Football's coming to Eltersdorf: England-Fans entern Elsner Sportpark

Der Fußball spricht eine Sprache, die jeder versteht. Und auch wenn die Sprachbarriere vielleicht eine kleine Hürde war, hatten britische und mittelfränkische Anhänger am 27. Spieltag der Bayernliga Nord ein gemeinsames Ziel: Die Truppe von Trainer Bernd Eigner zum Sieg zu pushen! „Das war sensationell“, berichtet Holger Betzelt, SCE-Stadionsprecher und auch Ober-Quecke, 1. Fan von Göbhardt, Renner & Co.. „Der Support der englischen Jungs war geil. Die finden das Ambiente hier bei uns total cool – und das hat man gemerkt.“

Seine Einschätzung wird von Robin Shields bestätigt. Und er erklärt auch, warum plötzlich Fans der Bolton Wanderers, Arsenal, Celtic, Derby County, Nottingham Forrest, Crewe Alexandra, Blackburn Rovers, Manchester United, Liverpool, Wigan Athletic und Swindon Town im SC Eltersdorf eine gemeinsame Liebe gefunden haben. „Wir waren im Rahmen eines Junggesellenabschiedes in Nürnberg bei einem gemeinsamen Freund. Wir haben uns vorgenommen, während dieses Ausfluges so viele Spiele in der Umgebung zu verfolgen wie möglich.“

Und eher per Zufall sind die Briten dann auf das Quecken-Spiel gegen Ammerthal aufmerksam geworden. Oder man nennt es jeder Schicksal – im positiven Sinne. Denn beim mittelfränkischen Bayernligisten hat der unerwartete Besuch Eindruck hinterlassen. „Wir werden versuchen, den Kontakt aufrecht zu erhalten und den Jungs vielleicht Trikots schicken“, stellt Holger Betzelt in Aussicht. Und um Robin Shields und seine Freunde ist es ohnehin geschehen. „Die Zeit in Eltersdorf war wunderbar. Wir kommen wieder!“ Football is coming home – in den Elsner-Sportpark!